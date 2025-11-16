Secondo un’indagine di Salesiani per il sociale, 3 studenti italiani su 10 vorrebbero lasciare la scuola, a cui si aggiungono coloro che non sono pienamente convinti di voler continuare per una serie di motivi, soprattutto uno scarso coinvolgimento nelle attività scolastiche e, in generale, un mancato senso di appartenenza.

Si sentono in qualche modo esclusi dalla scuola e dai gruppi che si formano, soggetti a episodi di bullismo o allontanati da attività inclusive che la scuola fra l’altro non riesce neanche a dare.

Inoltre, sostiene questa ricerca riportata da Quifinanza, l’84% degli studenti considera la scuola importante per il proprio futuro, con un 61% che la giudica molto importante, mentre oltre la metà dichiara di frequentarla volentieri, ma un numero non trascurabile di giovani vive il percorso scolastico con distacco o addirittura con rifiuto.



E ancora, se il 14% degli studenti pensa di voler interrompere gli studi, un ulteriore 15% è poco convinto di continuare, mentre un quarto degli intervistati dichiara di sentirsi escluso dalle attività scolastiche.



Quali sono le motivazioni di tanta mancanza? Secondo gli studiosi proponenti l’indagine, fra le cause ci sarebbero: difficoltà di apprendimento, mancanza di sostegno familiare, condizioni socioeconomiche svantaggiate, o ancora una percezione di scarsa utilità pratica delle materie insegnate.



Attualmente la percentuale di giovani che lasciano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione è pari al 9,5%, un po’ distante dal traguardo fissato dall’Unione Europea al 9% entro il 2030.

Mancherebbe dunque, tirando le somme della ricerca, politiche per l’edilizia scolastica, ma soprattutto risorse per fare emergere insegnanti formati all’inclusione, educatori di supporto, psicologi e figure professionali capaci di intercettare i bisogni dei ragazzi.