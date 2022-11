Il Black Friday 2022 per la Tecnica della Scuola non è ancora finito: scopri le offerte sui nostri corsi

Il Black Friday 2022 per la Tecnica della Scuola non è ancora...

Come avevamo anticipato al Black Friday, l’occasione più propizia dell’anno per approfittare di offerte imperdibili, attesa, come sempre, dai consumatori di tutto il mondo desiderosi di risparmiare, partecipa anche La Tecnica della Scuola, con un’ondata di sconti sui corsi di formazione.

Black Friday 2022, continuano gli sconti

Il Black Friday, che si è celebrato ieri, 25 novembre, per La Tecnica della Scuola non si ferma qui! Le offerte sui nostri corsi sono partite l’altro ieri, mercoledì 23 novembre e si concluderanno lunedì 28 novembre.

I corsi in offerta

Gli sconti del Black Friday targato Tecnica della Scuola saranno validi per tutti i corsi webinar e e-learning.

Che aspetti? Non resta che approfittare delle offerte della settimana del Black Friday per non perdere l’occasione di formarsi risparmiando!

Le proposte della Tecnica della Scuola nell’ambito della formazione

Quali corsi? A chi sono rivolti?

La Tecnica della Scuola, che opera nel settore scolastico da oltre 70 anni al fianco di docenti e personale, dal 2012 è ente di formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione. La Casa Editrice propone un’ampia offerta formativa tra webinar dedicati ai docenti che vogliono aggiornarsi o approfondire specifiche tematiche, percorsi in e-learning, certificazioni, corsi rivolti alle scuole e corsi di preparazione ai concorsi per aspiranti docenti e dirigenti.

Come iscriversi?

I corsi, a cui è possibile iscriversi anche sulla piattaforma Sofia, sono acquistabili con Carta del Docente. Al termine di ogni percorso è prevista l’emissione di un attestato di partecipazione.

Chi tiene i corsi?

I corsi organizzati dalla Casa Editrice sono in costante aggiornamento, per rispecchiare le reali e concrete esigenze di docenti e dirigenti o aspiranti tali. Queste sono individuate da un team di esperti e formatori con competenze consolidate nel campo della formazione, pronto a garantire supporto costante per i partecipanti ai percorsi formativi.