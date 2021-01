A Sassari corso formativo per 150 insegnanti di sostegno

L’Università degli Studi di Sassari ha fatto partire le attività formative del Corso di specializzazione per 150 insegnanti di sostegno per la scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Vi partecipano in 150, coloro cioè che hanno superato tre prove selettive e ora devono affrontare oltre a 270 ore di lezione frontale, con numerose attività di laboratorio e di tirocinio direttamente all’interno degli istituti scolastici.

Nel rispetto delle normative anti-Covid, le lezioni si tengono on line sulla piattaforma Teams secondo il calendario e le modalità indicate nella pagina dedicata del sito web Uniss: https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/corso-di-specializzazione-il-sostegno-20192020.

Si stima che in Sardegna manchino circa 3mila insegnanti di sostegno, come mancano un po’ dovunque in Italia, tanto che viene nominato molto spesso personale senza alcun titolo, né esperienza.

La data di scadenza per la presentazione delle domande non è ancora nota. Verrà pubblicata sul sito dell’Ateneo prossimamente a questo link.

Il corso, riportano le agenzie, terminerà presumibilmente a dicembre.