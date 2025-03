A Torino la IX edizione di Biennale Democrazia

Torna a Torino dal 26 al 30 marzo 2025 Biennale Democrazia, un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino, in collaborazione con il Polo del ’900, l’Università di Torino e il Politecnico di Torino.

Biennale Democrazia è una manifestazione culturale promossa dalla Città di Torino e realizzata dalla Fondazione per la Cultura Torino. Obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere una cultura della democrazia che sappia tradursi in pratica democratica. Biennale Democrazia è un laboratorio permanente d’idee aperto a tutti, con una particolare attenzione nei confronti degli studenti delle scuole superiori e dell’università.

Il progetto Biennale Democrazia

Il progetto si articola in una serie di momenti preparatori e di tappe intermedie – dagli incontri negli istituti scolastici ai workshop di discussione tematica – che culminano, ogni due anni, in cinque giorni di appuntamenti pubblici: lezioni, dibattiti, letture, forum, seminari di approfondimento e momenti diversi di coinvolgimento attivo della cittadinanza

Guerra e Paci

L’edizione 2025 “Guerre e Paci” sarà dedicata al conflitto, alla violenza e alla guerra, alla luce della persistente minaccia di scontri interni alle società democratiche e dell’attuale scenario di crescente tensione globale. La democrazia sarà al centro di incontri e dibattiti come tecnica di convivenza pacifica tra individui, nazioni, specie. In questa edizione i vari e numerosi ospiti parleranno di violenza e conflitto nello loro diverse dimensioni e delle strategie di pacificazione, dentro e fuori i confini nazionali. Per esplorare il rapporto tra i conflitti e le possibilità di pacificazione, la IX edizione si articolerà in quattro percorsi: violenze e dissenso nelle società democratiche; geopolitica della guerra e della pace; conflitti globali, conflitti locali; immaginare la pace, tra utopia ed eresia.

Biennale Democrazia è anche arte, cinema, teatro. I rapporti di partnership con gli enti culturali della città permettono di realizzare iniziative che usano i linguaggi della creatività e dello spettacolo, all’insegna della trasversalità e della commistione delle modalità espressive. Inoltre, accanto alle lezioni, ai dibattiti e agli incontri, il calendario di Biennale Democrazia ospita rassegne cinematografiche a tema, percorsi espositivi, concerti e momenti di animazione cittadina, spettacoli teatrali, performance e incursioni in spazi insoliti e inattesi.

Biennale e scuole

Le attività preparatorie alla IX edizione di Biennale Democrazia hanno coinvolto le scuole di ogni ordine e grado, nello specifico saranno realizzati: 3 percorsi sono stati rivolti alle scuole primarie, 5percorsi per le scuole secondarie di primo grado e 4 percorsi per le scuole secondarie di secondo grado, tre dei quali sono stati incentrati sui conflitti interpersonali, sulle relazioni e sui corpi, sulle forme del conflitto sociale, delle mobilitazioni e del lavoro e sugli effetti dei conflitti climatici, l’attivazione civica e le diseguaglianze prodotte dal Climate change.

