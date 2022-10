A Viterbo (11 novembre) la tappa del tour nazionale “Google Educator Group Italia”

Si svolgerà venerdì 11 novembre all’istituto tecnico tecnologico Leonardo da Vinci di Viterbo una prestigiosa tappa del tour nazionale di Google Educator Group Italia, in collaborazione con Google for Education. La città di Viterbo è la quinta tappa del tour nazionale dopo gli appuntamenti di Taranto, Firenze, Milazzo e Sassari ed è stata selezionata come unica in tutto il Lazio. Un appuntamento utile soprattutto per i docenti che verranno messi in contatto attraverso l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Google Workspace for Education, permettendo loro di aggiornarsi e confrontarsi sui vantaggi della tecnologia nelle scuole, nelle aule e nelle comunità di tutto il mondo

Il GEG Italia nasce il 4 agosto del 2020 come momento di incontro per celebrare i grandi risultati ottenuti e condividere le buone pratiche. Già cresciuto nella vision che contraddistingue Google nella didattica, ovvero per i focus su collaborazione e condivisione, con il Tour nazionale ha lo scopo di far conoscere, finalmente in presenza, la comunità ufficiale degli educatori Google italiani. Attraverso live settimanali e vari gruppi social è ormai diventato un punto di riferimento per gli insegnanti che utilizzano Google Workspace for Education con spunti sempre innovativi.