Accademia della Crusca: attività e materiali didattici per la scuola

Il MIM ha diffuso una nota per segnalare alcune attività e alcuni materiali dell’Accademia della Crusca, utili per la didattica.

Da oltre dieci anni l’Accademia della Crusca ha attivato e cura “Crusca Scuola”, sito dedicato al mondo dell’istruzione, punto di riferimento per gli insegnanti di lingua italiana e legame dell’Accademia stessa con la realtà linguistica delle giovani generazioni.

Tra le iniziative, propone anche il corso di formazione “Insegnare italiano nelle classi multilingui“.

L’obiettivo del corso è quello di valorizzare le competenze native degli alunni integrandole in un percorso di apprendimento delle abilità espressive fondamentali dell’italiano, in modo da offrire a tutti gli studenti, qualunque sia la loro lingua materna, la possibilità di esprimersi al più alto livello possibile.

Il corso, che si svolgerà in presenza e in modalità online, è rivolto ai docenti dei tre ordini di scuola.

Quello in presenza, rivolto esclusivamente ai docenti della Toscana , si svolgerà nella sede dell’Accademia a Firenze – Via di Castello 46. Potranno partecipare fino a un massimo di 100 docenti , selezionati in ordine di arrivo delle richieste.

, si svolgerà nella sede dell’Accademia a Firenze – Via di Castello 46. Potranno partecipare , selezionati in ordine di arrivo delle richieste. Quello online, rivolto esclusivamente ai docenti delle altre regioni, si svolgerà a distanza sulla piattaforma Zoom. Ai docenti iscritti il link di invito per il primo incontro verrà inviato via e-mail entro il 2 novembre 2025. Potranno partecipare fino a un massimo di 150 docenti, selezionati in ordine di arrivo delle richieste.

Le iscrizioni al corso saranno possibili dal 15 settembre 2025 al 15 ottobre 2025.

L’Accademia pubblica anche, dal 1990, una rivista semestrale dedicata alle scuole e agli amatori della lingua, dal titolo “La Crusca per voi”, attraverso la quale sono divulgati temi relativi alla lingua italiana e alla sua storia. La rivista risponde a quesiti e dubbi sull’italiano formulati dagli stessi lettori e affronta tematiche specifiche relative alla nostra lingua.