Aggressioni docenti, Valditara: “Non voglio più sentire di insulti e offese” – INTERVISTA ESCLUSIVA

“Dobbiamo essere orgogliosi della scuola che abbiamo come capitale umano”: a dirlo alla Tecnica della Scuola è il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a margine del convegno Snals “Innovazioni e sfide per l’istruzione e la ricerca” svolto il 21 maggio presso il complesso scolastico Seraphicum. “Investire nel personale scolastico – ha detto il ministro – significa anche ritrovare l’orgoglio della nostra identità e del nostro passato. Per questo ribadisco che dobbiamo trovare sempre più risorse per valorizzare chi lavora per i nostri figli”. C’è poi l’esigenza di “ripristinare il rispetto verso l’autorità dei docenti, perché l’autorità e il pilastro della democrazia. Quindi, dobbiamo far sì che gli insegnanti siano rispettati. Non voglio più sentire parlare di aggressioni e insulti e offese agli insegnanti: ecco perché è fondamentale intervenire sulla condotta e sulle attività di cittadinanza solidale perché il bullismo venga sradicato dalla società- E far sì che si ricostruisca un patto educativo tra scuola e famiglia”, proprio per sensibilizzare verso “la cultura del rispetto e l’importanza dei nostri docenti”.

