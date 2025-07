Assegnazioni provvisorie 2025, come compilare la domanda nelle varie sezioni? – VIDEO TUTORIAL

Al via le domande per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed Ata, possono essere compilate e inoltrate a partire dal 14 luglio al 25 luglio.

Per i docenti che si trovano già con un contratto a tempo indeterminato la compilazione sarà da farsi attraverso il portale del MiM su Istanze Online, mentre chi è con un contratto a tempo determinato ed ha già superato l’anno di prova o si riserva di superarlo entro il 10 agosto 2025, potrà fare domanda in modalità cartacea e inviarla per PEC all’ufficio scolastico di destinazione.

Ma come accedere a Istanze OnLine e compilare la domanda? Al video tutorial, il prof Lucio Ficara spiega come fare.

