Allerta meteo, oggi 23 settembre: ecco tutte le città a rischio e le scuole chiuse

L’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia non accenna a fermarsi. Per la giornata di oggi, martedì 23 settembre 2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un nuovo duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla, che coinvolge numerose regioni del Paese. Piogge intense, temporali e rischio idrogeologico mettono in allarme soprattutto il Nord e il Centro Italia, con criticità anche al Sud e nelle isole maggiori. Ecco l’elenco completo delle città secondo meteo.it.

Allerta arancione: Lombardia, Lazio e Veneto sotto osservazione

La Protezione Civile ha confermato lo stato di allerta arancione per piogge e temporali nelle seguenti zone:

Lazio : Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Particolare attenzione in Lombardia, dove nelle ultime ore si è registrata l’esondazione del fiume Seveso. Per questo motivo è stato nuovamente diramato lo stato di allerta arancione per rischio idraulico nella zona del Nodo Idraulico di Milano.

Inoltre, è stata emessa un’allerta arancione per rischio idrogeologico di moderata criticità nelle seguenti aree:

Lombardia : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Scuole chiuse in Lombardia, ecco dove: Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Brunate, Bregnano, Brenna, Brienno, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Cagno, Caglio, Campione d’Italia, Canzo, Cantù, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d’Intelvi, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cavargna, Cernobbio, Cermenate, Cerano d’Intelvi, Cirimido, Claino con Osteno, Colverde, Colonno, Corrido, Cremia, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Erba, Eupilio, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Grandate, Gravedona ed Uniti, Grandola ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laino, Laglio, Lambrugo, Lanzo d’Intelvi, Lasnigo, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lunate Caccivio, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sormano, Sorico, Stazzona, Tavernerio, Tremezzina, Trezzone, Torno, Turate, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Val Rezzo, Veleso, Vercana, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.

Maltempo diffuso: 10 regioni in allerta gialla

Oltre alle aree più colpite, la Protezione Civile ha segnalato anche una vasta allerta gialla per rischio piogge e temporali in dieci regioni italiane. Le zone interessate sono:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Campania : Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Lazio : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere;

: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea; Sardegna : Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente;

: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente; Sicilia : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria : Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Rischio idraulico: Campania, Lombardia e Piemonte in allerta

L’allerta gialla riguarda anche il rischio idraulico, con possibili esondazioni e disagi nei seguenti territori:

Campania : Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

: Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Piemonte: Belbo e Bormida.

Rischio idrogeologico: zone da monitorare

Infine, la Protezione Civile ha diffuso un’allerta gialla per rischio idrogeologico in diverse regioni. Le aree coinvolte sono: