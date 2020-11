Altamore, nominata Responsabile Scuola (PD) per la Sicilia

Un ritorno molto apprezzato quello di Caterina Altamore nel ruolo di Responsabile Scuola Sicilia del Partito Democratico. La docente siciliana è stata nominata questa mattina nel ruolo di Responsabile scuola della regione Sicilia.

Ruolo già occupato ai tempi della Buona Scuola

Caterina Altamore aveva già ricoperto il ruolo di Responsabile Scuola della Regione Sicilia per il Partito Democratico quando Segretario Nazionale del Partito era Matteo Renzi, si era dimessa dal ruolo ed era uscita dal PD in polemica con i vertici del partito perché non considerava accettabili alcuni punti della legge 107/2015.

Questa mattina a Palermo, nella sede del Partito Democratico siciliano, il segretario regionale Anthony Barbagallo ha depositato il provvedimento con cui istituisce i Dipartimenti tematici: alla scuola Caterina Altamore, insegnante. Impegnata da tanti anni alle politiche scolastiche.

Coerenza e vicinanza alla scuola

Alla nuova Responsabile Scuola della Sicilia viene riconociuto da più parti, anche dalla Flc Cgil Sicilia, coerenza e vicinanza ai problemi del mondo scolastico. Caterina Altomore è stata sempre in prima fila per battaglie politiche e sindacali rivolte per il miglioramento della formazione e dell’istruzione siciliana.