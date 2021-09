Alto Adige, nuovi corsi di formazione per i docenti

Nel settore della formazione degli insegnanti, l’Alto Adige ha ottenuto nel 2018, la competenza dallo Stato alla Provincia. Quest’ultima può dunque adottare misure per reperire personale docente qualificato e può concentrarsi su pratiche adatte ai futuri insegnanti. Pochi giorni fa la Giunta provinciale ha deliberato le linee guida per l’avvio di due nuovi corsi di formazione per i docenti.

Il primo ciclo degli insegnanti altoatesini è iniziato lo scorso autunno, col nuovo anno scolastico inizia il secondo ciclo con classi di concorso matematico-scientifico ed italiano come seconda lingua. Due nuovi corsi che partiranno nell’autunno 2022/23. In questo modo i docenti che insegnano in una scuola elementare tedesca o ladina, in una scuola media superiore e in una scuola di musica statale ricevano l’abilitazione all’insegnamento dopo il completamento del corso. I docenti, durante il loro periodo di formazione di due o tre anni, sono accompagnati da un tutor.