Alunna di 12 anni cade dalla finestra della scuola: è grave. Docenti e compagni non hanno avuto il tempo di intervenire

Altro brutto incidente in una scuola, stavolta in provincia di Frosinone. Una studentessa di dodici anni è caduta dalla finestra dell’istituto e ora si trova in ospedale in gravi condizioni. A scriverlo Il Corriere della Sera. Dopo la caduta, da un’altezza di circa 5 metri, è ora in prognosi riservata, ha riportato un grave trauma alla testa e alla schiena.

Il momento dell’incidente e le due ipotesi

Tutto è successo attorno alle 11,30. Durante la ricreazione la ragazzina ha aperto la finestra della sua aula, lasciandosi cadere nel vuoto, dal primo piano. I professori hanno subito allertato il 118 e quando i sanitari sono giunti sul posto la studentessa era cosciente, pur nella gravità delle sue condizioni.

I Carabinieri hanno preso a verbale sia gli studenti che i professori. Tutti hanno ribadito di aver assistito, impotenti, alla caduta della ragazzina senza aver avuto il tempo di intervenire. Due le ipotesi aperte: un gesto volontario, oppure un attimo di distrazione cui è seguita la caduta accidentale.

L’ultimo caso

I casi del genere sono abbastanza frequenti; l’ultimo in ordine di tempo ha avuto luogo nel catanese qualche giorno fa. Una studentessa di diciassette anni si è lanciata dal primo piano dell’edificio scolastico in cui studia, davanti agli occhi della sua insegnante.

Si tratterebbe di un gesto volontario. La giovane, originaria dell’Africa centro-occidentale, starebbe vivendo una situazione familiare difficile ed era già stata messa sotto attenzione da parte della scuola che aveva attivato alcune misure di tutela.

La ragazza è stata trasferita in elisoccorso in ospedale, in codice rosso e priva di conoscenza. Sono in corso indagini strumentali al Trauma Center. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri che stanno eseguendo gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.