Alunna entra in classe e accoltella i compagni, fermata dai docenti e arrestata: accade in Repubblica Ceca

L’anno scolastico 2024/2025 inizia con violenza in Repubblica Ceca. Qui una ragazzina di tredici anni è entrata in classe e ha iniziato ad aggredire con un coltello i compagni, prima di essere fermata dagli insegnanti. Lo riporta EuropaToday.

Tutto è accaduto in un istituto di Domažlice. L’autrice del gesto è stata arrestata. Secondo quanto riporta la televisione Ct24 i due bambini feriti, che non sono in pericolo di vita, sono stati affidati alle loro cure dai paramedici mentre un terzo bambino è in stato di shock a causa dell’attacco.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto raccontato dai genitori degli studenti, l’attacco è avvenuto nella classe di terza media, tra la prima e la seconda lezione. L’aggressione sarebbe stata compiuta da una studente tredicenne contro un ragazzo e una ragazza. “Secondo le prime informazioni, una delle studentesse ha attaccato i suoi compagni di classe con un coltello. Due bambini sono rimasti feriti e i loro genitori sono già stati informati. Abbiamo arrestato la ragazza sospetta nel giro di pochi minuti”, ha spiegato la polizia su X.

Anche il ministro dell’Istruzione Mikuláš Bek ha commentato l’incidente su X. “La violenza in un ambiente scolastico è assolutamente inaccettabile. Siamo in contatto con i nostri colleghi di Domažlice e siamo pronti a fornire loro tutto il supporto possibile”, ha dichiarato.

Violenza a scuola, la legge italiana

Dallo scorso 30 marzo è entrata in vigore la Legge n. 25 del 4 marzo 2024, recante “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico“. La proposta di legge della Lega contro la violenza sui docenti e su tutti i lavoratori della scuola è stata approvata lo scorso 28 febbraio dal Senato.

Inoltre, la legge contenente disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio. Il provvedimento è entrato in vigore dal 14 giugno.