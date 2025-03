Alunno di 9 anni accusa malore in classe e sviene. Soccorso immediatamente dalla docente e trasportato in ambulanza

Nella mattinata del 21 marzo, un bambino di 9 anni, alunno di quarta elementare presso l’Istituto Comprensivo nel Cilento, ha accusato un improvviso malore durante le prime ore di lezione. Il piccolo ha perso i sensi e si è accasciato a terra, suscitando grande preoccupazione tra compagni e insegnanti.

Secondo quanto riportato dal Corriere, l’insegnante presente in aula è intervenuto immediatamente per prestare i primi soccorsi, mentre veniva allertato il personale sanitario del 118 e avvisata la famiglia. Nel giro di pochi minuti, un’ambulanza ha raggiunto l’istituto e il bambino è stato assistito sul posto prima di essere trasferito in ospedale per accertamenti. Al momento, le sue condizioni sono sotto osservazione e in fase di valutazione.