Anagrafe Studenti, comunicazione degli esiti di scrutini ed esami: tutte le scadenze – NOTA

Con circolare 3910 dell’11 giugno 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce istruzioni dettagliate alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado per la comunicazione degli esiti finali dell’anno scolastico 2024/2025 all’Anagrafe Nazionale Studenti.

Il documento sottolinea l’importanza di trasmettere i dati correttamente e tempestivamente per renderli disponibili sulla piattaforma Unica.

Vengono illustrate le modalità di inserimento dei dati tramite il portale SIDI o software locali certificati, differenziando le procedure per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Infine, la circolare fornisce indicazioni specifiche per la rilevazione degli esiti degli scrutini analitici e la certificazione delle competenze, nonché per la gestione degli Esami di Stato per entrambi i cicli di istruzione.

Le scadenze

dal 12 giugno al 14 luglio : rilevazione esiti scrutini analitici per studente

: rilevazione esiti scrutini analitici per studente dal 12 giugno al 14 luglio : comunicazione esisti esami di stato della secondaria di I grado

: comunicazione esisti esami di stato della secondaria di I grado dal 18 agosto fino all’8 settembre: comunicazione dell’esito degli studenti della secondaria di II grado con sospensione di giudizio e del relativo credito scolastico, nonché dell’esito finale degli alunni in mobilità studentesca.

Per gli esami di Maturità il MIM rimanda alla nota prot.n.3779 del 04/06/2025.

LA NOTA