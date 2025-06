Maturità 2025, tutte le operazioni delle segreterie: dal 5 giugno presentazione dei candidati sul SIDI – NOTA

Con nota del 4 giugno 2025 il MIM ha fornito indicaizoni riguardo alle attività di supporto alla procedura e gli adempimenti sulla comunicazione dei dati per l’Esame di Stato 2024/2025.

A partire dal 5 giugno 2025, le scuole devono avviare le attività per la comunicazione degli esiti finali degli Esami di Stato, articolate in quattro fasi sequenziali:

Prima fase: PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI (a cura delle segreterie scolastiche)

Questa fase inizia il 5 giugno 2025 e prosegue fino all’insediamento della Commissione. Le segreterie accedono al SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) nell’area “Alunni – Gestione alunni – Esiti Esami di Stato”. Le operazioni includono l’abbinamento Candidati-Commissioni, con possibilità di correggere gli abbinamenti proposti dal sistema.

Successivamente, si procede all’inserimento dei dati di presentazione per ciascun candidato interno, come l’esito dello scrutinio finale, il credito scolastico, l’eventuale delibera di ammissione, il requisito per la lode e il credito totale.

Il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, fino a un massimo di quaranta punti (12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto). La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito. È possibile attribuire il punteggio più alto nella fascia di credito se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi. Nel caso di una valutazione del comportamento pari a sei decimi, viene assegnato un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare durante il colloquio.

Vengono anche importati gli “altri candidati” (esterni, abbreviazione per merito) e inserito l’esito dell’esame preliminare dei candidati esterni.

Un passaggio fondamentale è il consolidamento pre-esame del “Curriculum della studentessa e dello studente”, che rende il curriculum disponibile alle Commissioni tramite l’applicativo “Commissione Web” (CW) per la valorizzazione nel colloquio.

Dal 12 giugno 2025, le scuole possono scegliere l’applicativo software di supporto ai lavori della Commissione. Se si sceglie “Commissione Web”, è necessario importare il nominativo del Presidente, verificare le associazioni dei commissari e abilitare i commissari. Tutte le attività di presentazione devono comunque essere effettuate sul SIDI, anche se la commissione non utilizzerà “Commissione Web”, per semplificare l’importazione successiva degli esiti.

Seconda fase: LAVORI DELLA COMMISSIONE (a cura delle Commissioni d’esame)

A partire dal 16 giugno 2025, sarà disponibile l’applicativo “Commissione Web” (CW), che gestisce tutte le attività degli esami di Stato, dall’insediamento agli adempimenti finali. Se la Commissione opta per un diverso applicativo, dovrà esportare i dati di presentazione dei candidati dal SIDI per importarli nel software scelto.

Terza fase: COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI ESAMI DI STATO (a cura delle segreterie scolastiche)

Questa fase inizia dal 1° luglio 2025. Le segreterie scolastiche effettuano sul SIDI le operazioni di caricamento degli esiti. La trasmissione degli esiti si conclude utilizzando la funzione “Chiusura attività” sul SIDI.

Quarta fase: ADEMPIMENTI FINALI (a cura delle segreterie scolastiche)

Dopo la conclusione dell’esame e quando il numero identificativo del diploma è disponibile, le segreterie scolastiche devono consolidare il curriculum sul portale SIDI, il quale sarà integrato con gli esiti dell’esame. Solo dopo questo consolidamento post-esame, il curriculum sarà disponibile agli studenti diplomati all’interno dell’E-Portfolio sulla piattaforma Unica.

Le scuole devono anche rilasciare il Supplemento Europass al certificato, che è collegato in modo univoco al diploma tramite il suo numero identificativo. Questi Supplementi sono precompilati con i dati della scuola e del diplomato e sono resi disponibili alle scuole nell’area SIDI e direttamente agli studenti diplomati sulla piattaforma “Unica”.

LA NOTA