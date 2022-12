Anche Google certifica i docenti “innovatori”

Google manda in rete la “Google innovator academy” per i docenti italiani che vorrebbero innovare la scuola. E ha messo online il programma “Via (Virtual innovator academy)” col quale intende certificare con il Google for Education, i prof che saranno sostenitori di un uso efficace della tecnologia e promotori dell’innovazione nelle classi, scuole e comunità locali.

Finora sono stati dodici docenti italiani nella squadra degli innovator google ai quali si sono aggiunti altri certificati nel 2020 come “super docenti” pronti a contribuire all’innovazione metodologico-didattica della scuola italiana.

L’idea è quella di apportare nuova linfa vitale alla formazione scolastica con applicativi o metodi didattici che aiutano a coinvolgere gli studenti e a ridurre il carico di lavoro degli insegnanti.

I cosiddetti “Innovator” hanno un anno di tempo per dare vita ai loro prototipi (tutti orientati a favorire l’adozione di nuove metodologie didattiche e l’utilizzo delle tecnologie in classe), usufruendo del supporto tecnico di Google e realizzare la loro soluzione (applicazioni, portali web, protocolli didattici, ecc.). Una volta completati, i progetti saranno sperimentati nelle scuole dei docenti Innovator per poi essere diffusi a livello nazionale.

Nel sito Google dedicato agli “Innovator” è spiegato come aderire e descritti i supporti per ottenere la certificazione.