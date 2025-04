Antropologia scuola: un anno fa moriva Paola Falteri, con lei nasceva l’antropologia dell’educazione; il 4 maggio il MCE la ricorda con un convegno

Cultura, storia e interculturalità, l’attualità di Paola Falteri e delle sue chiavi di lettura nella pratica didattica è il tema del convegno promosso dal Movimento di Cooperazione educativa in programma in modalità mista per il prossimo 4 maggio (orario 10/13)

Con questa iniziativa il MCE vuole ricorda la figura di Paola Falteri, morta proprio un anno fa, e il lavoro dal lei svolto in decenni di collaborazione.

Falteri era un‘antropologa dell’educazione, nata a Firenze attiva come ricercatrice e come docente all’Università di Perugia.

Con lei, e con Tullio Seppilli, nasce agli inizi degli anni ’70 una vera e propria antropologia dell’educazione.

La sua attività si era concentrata principalmente sull’intersezione tra cultura e processi educativi, con una analisi di come le dinamiche culturali influenzano l’apprendimento e la formazione degli individui, a partire dalla prima infanzia fino all’età adulta.

Il suo approccio antropologico all’educazione si è caratterizzato in particolare per un profondo interesse verso il mondo della scuola e le sue complessità, ma con uno sguardo che va oltre l’ambito strettamente scolastico.

La sua ricerca si è estesa a diverse realtà, dalle scuole dell’infanzia e primarie, alle comunità migranti, esplorando le sfide e le opportunità legate alla diversità culturale e all’inclusione.

Nel corso della sua carriera, Paola Falteri ha partecipato a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’antropologia dell’educazione in Italia. I suoi studi hanno fornito importanti spunti di riflessione per insegnanti, educatori, operatori sociali e ricercatori interessati a comprendere le dinamiche culturali che sottendono i processi di apprendimento e socializzazione.

Alla metà degli anni ’70 Paola Falteri entrò in contatto con il Movimento di Cooperazione e da quel momento inizia un rapporto di collaborazione molto proficuo.

Di tutto questo si parlerà domenica 4 maggio nel corso del convegno che potrà essere seguito anche on line.

https://meet.google.com/bwb-htkj-akr