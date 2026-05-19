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19.05.2026

Apologia di fascismo, denunciati tredici minorenni a Siena. Contestata anche detenzione di armi e pedopornografia

Redazione
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Rigurgiti delle peggiori ideologie del Novecento, in ragazzi insospettabili perché nati nel nuovi millennio. È quanto emerso da un’operazione messa a segno dalla polizia di Stato di Siena, che ha portato alla denuncia di tredici ragazzi minori accusati, tra le altre cose, di apologia di fascismo e odio razziale.

Come riporta l’Ansa, i giovani sono stati segnalati all’autorità giudiziaria “per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista“. La Digos, informa ancora l’agenzia, “ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i tredici minorenni sono residenti nel senese”.

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