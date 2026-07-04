Apprendere in movimento: quando la classe diventa uno spazio di esperienza

Una classe attenta e partecipativa non nasce solo dalla trasmissione efficace dei contenuti. Sempre più spesso i docenti si trovano a confrontarsi con studenti poco coinvolti, difficoltà di concentrazione e bisogno di modalità didattiche capaci di attivare curiosità e partecipazione. Il movimento, il corpo e l’esperienza possono diventare strumenti per trasformare l’apprendimento in un processo più dinamico e inclusivo.

Oltre la lezione trasmissiva: il ruolo del corpo nell’apprendimento

L’approccio enattivo considera la conoscenza non come una semplice acquisizione di informazioni, ma come un processo che nasce dall’interazione continua tra persona e ambiente. Mente, corpo e contesto sono collegati: ciò che lo studente apprende si costruisce anche attraverso l’esperienza, la relazione e l’azione.

Per il docente questo significa ripensare lo spazio della classe come un ambiente in cui gli studenti possano partecipare in modo attivo. Il corpo non è un elemento separato dalla dimensione cognitiva, ma diventa una risorsa per comprendere, comunicare e costruire significati.

Una didattica dinamica per classi più coinvolte

Quando l’apprendimento resta ancorato esclusivamente all’ascolto e alla riproduzione di contenuti, alcuni studenti possono sperimentare passività o perdita di interesse. Integrare movimento e interazione permette invece di creare situazioni in cui conoscere significa fare, esplorare e sperimentare.

Piccole azioni, cambiamenti nella disposizione dello spazio, attività basate sull’espressione corporea e sull’esperienza diretta possono diventare strumenti per aumentare attenzione e motivazione. L’obiettivo non è sostituire i metodi tradizionali, ma arricchire la lezione con nuove possibilità di partecipazione.

Trasformare l’insegnante in progettista di esperienze

Una didattica centrata sull’esperienza richiede al docente di assumere un ruolo di progettista dell’ambiente di apprendimento. Non solo colui che presenta contenuti, ma chi crea condizioni perché gli studenti possano entrare in relazione con ciò che stanno studiando.

Attraverso strategie operative e attività pratiche, la classe può diventare un luogo più attivo, dove ogni alunno trova modalità diverse per esprimersi e apprendere. Un cambio di prospettiva che può offrire nuove risposte alle sfide quotidiane della scuola, valorizzando partecipazione, relazione e inclusione.

Il corso

Su questi argomenti il corso Apprendere in movimento. Tecniche per coinvolgere gli studenti, a cura di Pino De Sario, in programma dal 9 luglio.