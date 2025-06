Assegnazione provvisoria docenti 2025/2026: Cosa sapere in attesa del contratto

Con la pubblicazione degli esiti sulla mobilità, molti docenti sono in attesa di conoscere quali disposizioni regoleranno le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/2026, quali requisiti sono richiesti, alla luce di quanto disposto dal CCNI 2025/2028 sulla mobilità dei docenti.

Requisiti

Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria, i docenti che hanno superato il vincolo triennale e chiedono l’avvicinamento a un membro della famiglia o che si trovano nella condizione di gravi esigenze di salute o se pur vincolati usufruiscono di una delle condizioni di deroga. Per i motivi di famiglia va detto che il familiare cui si chiede l’avvicinamento deve risiedere nel comune richiesto da almeno un trimestre precedente alla scadenza della domanda.

Motivi di famiglia

L’assegnazione provvisoria per motivi di famiglia è prevista per il ricongiungimento a:

• Coniuge o parte dell’unione civile convivente di fatto;

• Nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, l’avvicinamento può essere richiesto per i genitori o per i figli;

Motivi di salute

Oltre ai docenti che intendono porre la domanda di assegnazione provvisoria per avvicinarsi al coniuge, ai figli, o ai genitori, possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che hanno gravi esigenze di salute comprovate da idonea certificazione sanitaria.

Docenti derogati dal vincolo

Possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che pur trovandosi nel vincolo triennale usufruiscono di una delle seguenti condizioni che da diritto alla deroga:

• Docente genitore di figlio o figlia che compie sedici anni entro il 31 dicembre del 2025;

• Docente figlio o figlia di genitore ultra sessantacinquenne che compie gli anni entro il 31 dicembre del 2025;

• Docente che usufruisce dell’art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992;

• Docente che usufruisce dell’art. 21 della legge 104/1992 con un grado d’invalidità superiore ai due terzi;

• Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile;

• Donne vittime di violenza indipendentemente dalle normali procedure di mobilità.

Altre condizioni previste dalla deroga

Oltre ai casi suddetti possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che fruiscono dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001 nell’ordine di seguito indicato:

1) Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto convivente di soggetto con disabilità grave:

2) Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

Punteggio spettante

Il punteggio spettante per l’assegnazione provvisoria per motivi di famiglia è stato implementato prevedendo:

• Punti 6 per avvicinamento al coniuge /parte dell’unione civile/convivente di fatto ovvero per ricongiungimento ai genitori o ai figli;

• Punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni;

• Punti 4 per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che sia totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro;

• Punti 6 per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.