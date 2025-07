Assegnazione provvisoria docenti a.s. 2025/2026: Chi può fare domanda

In attesa che sia sottoscritto il CCNI per il triennio 2025/2028 nel quale saranno regolamentate le procedure per l’assegnazione provvisoria, le modalità di presentazione della domanda, i requisiti e le eventuali deroghe chiariamo chi può presentare la domanda per l’assegnazione provvisoria.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria i docenti di ruolo che hanno superato il vincolo triennale o che rientrano nelle deroghe previste e che intendono ricongiungersi con un familiare o che hanno gravi esigenze di salute.

Motivi di famiglia

I docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per una sola provincia chiedendo principalmente come sede il comune o una sede sub distrettuale a condizione che il familiare, cui si chiede l’avvicinamento, risieda da almeno tre mesi nel comune per il quale si chiede la mobilità annuale.

Motivi di salute

I docenti in condizioni di gravi motivi di salute possono chiedere l’assegnazione provvisoria, nel caso in cui il docente possa essere seguito esclusivamente in un determinato comune o comune viciniore. Nel presente caso i motivi di salute vanno documentati con un certificato medio che attesti di trovarsi in condizioni di gravi esigenze di salute.

Docenti derogati dal vincolo

Sono derogati dal vincolo triennale:

• Il docente genitore di figlio o figlia che compie sedici anni entro il 31 dicembre del 2025;

• Il docente figlio o figlia di genitore ultra sessantacinquenne che compie gli anni entro il 31 dicembre del 2025;

• Il docente che usufruisce dell’art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992;

• Il docente che usufruisce dell’art. 21 della legge 104/1992 con un grado d’invalidità superiore ai due terzi;

• Il docente coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile;

• La docente vittima di violenza indipendentemente dalle normali procedure di mobilità.

Altre condizioni previste dalla deroga

Oltre ai casi suddetti possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che fruiscono dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001 nell’ordine di seguito indicato: