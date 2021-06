Assegnazione provvisoria , può essere richiesta per altre classi di concorso anche di altro grado

Una nostra lettrice ci chiede: “Sono titolare alla secondaria di secondo grado per la classe di concorso A027, posseggo abilitazioni per insegnare altre classi di concorso sia alla secondaria di secondo grado che alla secondaria di primo grado, posso richiedere assegnazione provvisoria per gli insegnamenti delle altre classi di concorso per cui sono abilitato?”.

Altre classi di concorso dello stesso grado di titolarità

Chi ha i requisiti per partecipare all’assegnazione provvisoria per una e una sola provincia, può richiedere, nello stesso modulo di domanda, oltre la classe di concorso di titolarità, anche altre classi di concorso dello stesso grado di istruzione purché abbia l’abilitazione all’insegnamento.

La docente titolare nella classe di concorso A027 (matematica e fisica), nella compilazione della domanda di assegnazione provvisoria viene riconosciuta automaticamente come titolare della classe di concorso A027, per inserire altre classi di concorso di cui dispone di abilitazione, come per esempio A026 (matematica), A020 ( Fisica) e A047 ( scienze matematiche applicate), deve compilare la sezione M n.29 della domanda dal nome ABILITAZIONI/CLASSI DI CONCORSO nell’ordine di preferenza desiderato.

Classe di concorso di altro grado di istruzione

Se la docente titolare di A027, ha abilitazione per una classe di concorso della secondaria di I grado ed ha superato anno di prova nel grado di titolarità, allora può chiedere, per la stessa provincia scelta per l’assegnazione provvisoria della classe di concorso di titolarità, anche assegnazione provvisoria per la secondaria di primo grado. In buona sostanza la docente titolare della classe di concorso A027 può compilare anche la domanda di assegnazione provvisoria per la secondaria di primo grado indicando nella sezione M n.30 la classe di concorso A028.

Due domande di assegnazione provvisoria

In buona sostanza la docente titolare nella classe di concorso A027 matematica e fisica, può produrre due domande di assegnazione provvisoria per la medesima provincia in cui ha il requisito di partecipazione. La prima domanda, chè prioritaria, è quella riferita al grado di istruzione di titolarità, la seconda che viene trattata in seconda istanza, per il grado di istruzione della secondaria di primo grado dove possiede abilitazione almeno per un insegnamento. Per fare ciò, la docente, deve avere superato l’anno di prova e deve essere in possesso delle abilitazioni all’insegnamento richieste.