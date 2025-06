Assegnazioni provvisorie 2025, che tempi ci saranno? Quali date? Risponde l’esperta

Che tempi ci saranno per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni? Maria Grazia Frilli del centro nazionale Flc Cgil, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 27 giugno, ha spiegato quali potrebbero essere le date:

“La discussione è finita, nel senso che su quel testo noi abbiamo trovato l’accordo, anche per il Ministero la discussione è finita. L’unico come dire imprevisto che potrebbe verificarsi per riaprire la trattativa potrebbe essere un fermo del livello politico che dice ad esempio su questo articolo non possiamo procedere perché che ne so ha un costo per il MEF, non è troppo in contrasto con la norma ecc.

La parte delegante del Ministero è molto cauta nel muoversi quindi più o meno quando arriva a questo livello di accordo concluso, ha poi gli argomenti per poter sostenere la validità di quell’accordo anche al piano politico quindi non ci aspettiamo ci siano delle novità e purtroppo ripeto l’unico inconveniente è questo, quindi ci si ritrova per rimettere mano al testo solo ed esclusivamente se ci viene imposta una modifica di qualcosa, altrimenti pensiamo che il contratto sia quello e esca dall’essere una bozza semidefinitiva e diventi a tutti gli effetti un’ipotesi di contratto.

Ricordiamo che noi sottoscriviamo sempre l’ipotesi fino a quando non c’è l’iter di controllo che avviene in genere poi addirittura l’anno dopo, però a tutti gli effetti diventa lo strumento per poter disciplinare le operazioni già dal primo anno quindi già per l’anno 25-26, il Ministero ha individuato come fascia temporale 11 luglio-24 luglio per tutti i docenti.

L’anno scorso le domande erano partite prima, le domande del personale ATA quindi tutti insieme dall’11 più o meno al 24 luglio, il tempo non è tantissimo mettendo tutti insieme vediamo se saranno le date definitive, prima dell’11 non sarà possibile perché ci sono comunque da predisporre poi come dire gli adempimenti tecnici da parte del Ministero, quindi della digitalizzazione.

Sarebbe opportuno magari allungare leggermente il 24, però vediamo quando sarà il momento nel contratto essendo triennale non porta le date che saranno nella nota che il Ministero fa, in cui disciplina le modalità operative, non è un’ordinanza ministeriale come quella della mobilità, è una nota di trasmissione in cui ci sono le date definitive però più o meno si era parlato di questa fascia temporale”.