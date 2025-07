Assegnazioni provvisorie 2025, ecco come funzionano – DIRETTA ore 16,00

Mercoledì 9 luglio 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028.

Tempistiche per la presentazione delle domande

Tutto il personale docente, educativo e ATA potrà inoltrare la domanda di mobilità annuale dal 14 al 25 luglio 2025.

Le principali novità

Tra i cambiamenti più rilevanti figura l’estensione delle deroghe e dei beneficiari, che permetterà a diverse categorie di personale precedentemente escluse di accedere all’assegnazione provvisoria.

