Assegnazioni provvisorie 2025, il rinnovo del CCNI entro giugno e a luglio le istanze da compilare. Deroghe al vincolo confermate

Per stabilire le regole per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026, nel pomeriggio del 4 giugno c’è stata al MIM una riunione tra Amministrazione e sindacati. Si tratta del primo incontro per il rinnovo del CCNI utilizzazioni valido per il triennio 2025-2028.

Calendario di incontri previsti

Le parti che si sono incontrate oggi 4 giugno 2025 al Ministero dell’Istruzione, hanno stabilito un vero e proprio calendario di incontri intensivi per tutto il mese di giugno per arrivare a firmare il rinnovo del contratto integrativo sulla mobilità annuale per gli anni scolastici 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028.

Il prossimo incontro è previsto per mercoledì 11 giugno, poi si andrà avanti con incontri in serie, lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 giugno. Gli incontri conclusivi, che dovrebbero mettere fine al rinnovo contrattuale, sono previsti per martedì 24 e mercoledì 25 giugno. Quindi entro il mese di giugno è previstala pubblicazione del testo del CCNI mobilità annuale 2025-2028.

Modalità e tempi di presentazione

La modalità di presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2025/2026 sarà digitale con la piattaforma delle istanze online sia per i docenti che per il personale ata. Solamente i docenti assunti a tempo determinato da GPS I fascia sostegno, nel caso venisse loro concesso di potere fare domanda provinciale o interprovinciale ( in caso di deroga), dovranno presentare l’istanza su modello cartaceo. I tempi per la presentazione delle domande resta ancora non definito ufficialmente, ma le settimane previste sono quelle che vanno da lunedì 7 luglio a giovedì 24. SI è specificato che ci saranno almeno 15 giorni di tempo dal primo giorno di presentazione dell’istanza alla scadenza.

Vincolo triennale e deroghe

Appare totalmente scontato e trova l’accordo delle parti, considerare valido, anche per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, la norma delle deroghe al vincolo triennale della mobilità dei docenti neoassunti. In buona sostanza verrà applicato, anche per la mobilità annuale 2025-2028, l’art.2, comma 6, del CCNI mobilità, che prevede notevolemente l’allargamento delle deroghe al vincolo della mobilità. Quindi anche chi ha figli di età inferiore ai 16 anni o chi ha genitori di età maggiore ai 65 anni, potranno stare tranquilli anche ai fini della presentazione della domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.