Assegnazioni provvisorie 2025, le date e le domande che riguardano docenti e Ata

Mercoledì 9 luglio 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028. Tutto il personale docente, educativo e ATA potrà inoltrare la domanda di mobilità annuale dal 14 al 25 luglio 2025.

Dell’informativa del Ministero ha parlato, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 9 luglio 2025, Maria Grazia Frilli del Centro Nazionale Flc Cgil:

“In realtà la trattativa è finita circa tre settimane fa, ma in tutto questo tempo il Ministero si è riservato di verificare il testo che in un qualche modo era uscito dal tavolo contrattuale. Quindi questa verifica è stata fatta, il controllo di compatibilità è stato fatto e diciamo che si è concluso l’ultimo tavolo che ha dato l’ultimissima lettura condivisa del testo e dovrebbe esserci la versione, quella che noi chiamiamo la versione pulita, ovvero da tutte le cancellature, che passa alle firme dei sindacati, quindi avremo il testo concluso. Non è il testo quello che porta le date, perché ricordo che il testo che abbiamo oggetto della trattativa, questa lunga trattativa di mobilità annuale è un testo triennale, quindi copre le operazioni 25-26, 26-27 e 27-28, quindi non può portare delle date, le date le porterà poi la nota di trasmissione che il Ministero utilizza appunto per accompagnare l’invio ai dirigenti regionali e lì inserisce le date, e anche le modalità di invio delle domande. Il contratto queste cose non le contiene perché sono aspetti organizzativi procedurali che non sono di competenza del tavolo contrattuale.

Le date che ci ha comunicato adesso il Ministero, diciamo che sono date, ahimè, l’unico aspetto non proprio soddisfacente, ma purtroppo non ci possiamo far niente perché sono dal 14 al 25 luglio, tutti insieme, quindi docenti, personale educativo e ATA, tutti in quegli 11 giorni. Sono date, come molti di voi sapranno, che coincidono, almeno dal 17 in poi con l’accesso alle piattaforme per la compilazione delle 150 scuole, quindi e per le GPS e le GaE. Quindi è ahimè, insomma, un po’ un problema.

Primo perché la piattaforma deve tenere, secondo perché questa sovrapposizione di eh di date, quindi di accessi, fa sì che sarà anche un po’ più difficile per chi non è autonomo nella compilazione di queste domande riuscire ad avere il supporto, in questo caso dei sindacati, ma anche delle stesse scuole, ma anche dell’ufficio scolastico, nel caso che si rivolga all’ufficio scolastico poter avere un supporto perché ci sarà una un sovraffollamento di accessi.

Quindi 14-25 è la data di apertura di istanze online di Polis per fare la domanda. La domanda è online per i docenti a tempo indeterminato, quindi solo i docenti a tempo indeterminato la fanno online, invece il personale ATA, il personale educativo e i docenti a tempo determinato finalizzato al ruolo, la faranno cartacea perché non sono ancora a sistema. Poi i modelli per la compilazione della domanda del personale che dovrà farlo cartaceo, come al solito, le mette a disposizione il Ministero. In questo caso mi auguro che lo possa fare prima del 14, ma dato che il 14 è lunedì, verosimilmente sarà il 14 stesso.

La trattativa si è conclusa con una rilettura e una verifica dei punti in sospeso. I punti in sospeso sul quale si era preso tutto questo tempo il Ministero per valutarne la compatibilità, alla fine sono nero su bianco, quindi sono stati tutti accolti e di questo noi ne siamo molto felici perché in effetti questo contratto che non usciva da sei anni a differenza della mobilità che era triennale e poi è stato rifatto, questo ha avuto tre anni e poi tre anni di proroghe con delle intese. Questo contratto, quindi vecchio di sei anni, è stato completamente rinnovato e direi che è un buon contratto estensivo, un contratto importante, frutto di un buon lavoro”.

