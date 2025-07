Assegnazioni provvisorie 2025, partite le domande: online o cartacee? Risponde l’esperto

Ufficialmente partita la piattaforma su Istanze online per le assegnazioni provvisorie. Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 luglio, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara ha dato alcune importanti indicazioni:

“È giusto dire due cose sulla domanda. La prima, i tempi è fondamentale. Il Ministero ha dato su Istanze online la possibilità di accesso alla domanda e dunque da lunedì 14 luglio e fino al massimo al 25 luglio, chiude la possibilità di fare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, utilizzazione che perlopiù è provinciale, ma potrebbe in alcuni casi essere anche interprovinciale per via telematica.

Però non tutti i docenti potranno fare questa istanza per via telematica, cioè per via piattaforma istanze online, tanto per intenderci. Una parte di docenti, alcune categorie, faccio l’esempio, coloro che si trovano a tempo determinato e hanno appena ora concluso l’anno di prova, lo stanno concludendo in questi giorni, la domanda la potranno fare e avranno il tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2025, la potranno fare sì, ma non per via istanze online. La potranno fare sui modelli cartacei che il Ministero ha pubblicato nella pagina per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni con dei modelli proprio dedicati per esempio a coloro che sono entrati in ruolo 24-25 tramite GPS prima fascia sostegno che si trovano tutt’oggi a tempo determinato.

C’è un modello proprio dedicato a loro che andrà compilato, gli andranno allegati in maniera cartacea su file, creare un file di allegati e inviati per via PEC o per gli strumenti CAD indicati dall’ufficio scolastico di destinazione, dovranno inviarli attraverso questi sistemi telematici come la posta elettronica, ma sono domande a livello cartaceo e poi saranno i funzionari a vagliare queste istanze a inserirle a sistema per le compilazioni delle graduatorie oppure coloro che si sono stati assunti a tempo determinato attraverso il concorso straordinario bis concludendo l’anno di prova in questi giorni. Lo hanno concluso da qualche giorno e quindi possono anche essi fare la domanda a livello cartaceo.

Dunque, non tutti per via telematica, questo è importante dirlo perché altrimenti si crea confusione. Tra l’altro queste categorie che le dovranno fare a livello cartaceo non troveranno la possibilità di accedere e poter fare l’istanza perché non ancora a tempo indeterminato. Poi ci sono i docenti che si trovano sotto vincolo e che dovranno usufruire delle deroghe e dunque dovranno compilare l’allegato G per poter superare il vincolo e quindi poter far domanda interprovinciale, perché vincoli sul livello provinciale non ce n’è, ma a livello interprovinciale ci potrebbe essere il vincolo per alcune categorie di docenti neoassunti che sono vincolati e ricordiamo quali sono le deroghe, avere un genitore ultra 65enne, avere dei figli che abbiano un’età al di sotto dei 16 anni, inferiore ai 16 anni, oppure assistere qualche familiare ai sensi dell’articolo 33 commi 57, in particolare coniuge, figli o genitori o trovarsi nella condizione di aver fruito dei permessi ai sensi della legge 104 dei 3 giorni per qualche familiare o il congedo straordinario biennale per assistenza al familiare. Ecco, costoro, per esempio, hanno delle deroghe o avere un genitore o un figlio che gode della legge 118 del 71, dunque di avere un’invalidità tale da poter fruire del diritto alla deroga.

I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, domande dal 14 al 25 luglio per personale docente, educativo e ATA.

150 preferenze, per chi è inserito in GaE, GPS ed elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, domande dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio (ore 14.00).

