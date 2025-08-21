Assegnazioni provvisorie e immissioni in ruolo ATA, esiti entro e non oltre il 31 agosto

Assegnazioni provvisorie e immissioni in ruolo ATA, esiti entro e non oltre...

Dopo gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti, adesso è il turno per il personale Ata. Si partirà con le immissioni in ruolo degli ATA dalla graduatoria provinciale 24 mesi e si continuerà con le graduatorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli Ata. Tutto questo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 agosto, anche se i tempi sono molto stretti, il cronoprogramma ministeriale prevede che entro sabato 30 agosto, siano pubblicati tutti gli esiti del personale ATA.

Immissioni in ruolo Ata

In questi giorni e massimo entro il 31 agosto, i candidati inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali dei vari profili ATA, costituite ai sensi dell’art. 554 del D. Lgs. n. 297/94, saranno convocati per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026. Ovviamente saranno convocati in base al numero di posti disponibili per il ruolo e in base alla posizione che occupano nelle cosiddette graduatorie 24 mesi Ata. C’è da tenere conto che in tale graduatorie, per il 50% massimo dei posti disponibili, potrebbero essere nominati coloro che hanno una riserva ai sensi della legge 68/99. I cosiddetti riservisti potranno ricevere il ruolo sempre che non sia satura la percentuale a loro riservata in funzione del profilo assegnato.

Per l’anno scolastico 2025/2026 è stato autorizzato un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale Ata pari a 10.348 unità, di cui 824 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex DSGA). Dei 9.524 posti dei vari profili Ata, la distribuzione è la seguente:

collaboratori scolastici n.6.766 assunzioni , di cui 48 ex LSU ;

, ; assistenti amministrativi n. 2.071 assunzioni;

assistenti tecnici n. 657 assunzioni;

operatori dei servizi agrari n.12 assunzioni;

cuochi n.7 assunzioni;

guardarobieri n.6 assunzioni;

infermieri n. 5 assunzioni.

Le assunzioni in ruolo hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.

Assegnazioni provvisorie Ata

Oltre le immissioni in ruolo del personale Ata, si sta anche procedendo, sull’organic di fatto del personale Ata e quindi anche sui posti in deroga concessi alle scuole, alla pubblicazione delle graduatorie per le assegnazioni provvisorie e agli esiti della mobilità annuale del personale Ata. Quindi esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sia provinciali che interprovinciali, dovrebbero essere pubblicati entro e non oltre il 31 agosto, con presa di servizio dall’1 settembre 2025.