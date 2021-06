Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2021/22: le risposte ai quesiti dei lettori

In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2021/22.

Ecco i temi trattati:

DOMANDA n. 1

Sono residente nel comune A e insegno nella scuola X del comune B, posso fare domanda di assegnazione provvisoria nel comune C dove risiedono i miei genitori?

RISPOSTA

Si, il docente che fa domanda di assegnazione provvisoria può scegliere liberamente a chi ricongiungersi. I coniugati non hanno obbligo di ricongiungersi al consorte, posso scegliere anche di ricongiungersi ai genitori. Per esempio se il docente risiede con il coniuge nel comune A, insegna in una scuola del comune B, può tranquillamente chiedere assegnazione provvisoria nel comune C, anche di altra provincia (sarebbe assegnazione provvisoria interprovinciale), dove risiedono da più di tre mesi i genitori.

DOMANDA n. 2

Nella mia provincia di titolarità la mia classe di concorso è in esubero, posso fare domanda di utilizzazione interprovinciale?

RISPOSTA

Certo, il docente che è titolare di una classe di concorso in esubero in una data provincia X può richiedere utilizzazione per tale classe di concorso in altra provincia Y. Contestualmente può richiedere, se in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o di specializzazione per il sostegno, di partecipare all’utilizzazione per la provincia Y anche per altre classi di concorso o per il sostegno.

DOMANDA n. 3

Nella sezione preferenze della domanda di assegnazione provvisoria posso inserire anche scuole che si trovano fuori dal comune di ricongiungimento?

RISPOSTA

Si possono inserire anche preferenze con codice analitico o sintetico di altri comuni che non sia il comune di ricongiungimento, ma perché questi non vengano annullati è obbligatorio mettere prima il codice dell’intero comune di ricongiungimento.