Assegnazioni provvisorie, in molte province saranno fatte entro il 31 agosto

La paura di tanti docenti, non ancora scongiurata per tutti, era quella di un ritardo delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, soprattutto quelle interprovinciali, a settembre inoltrato. Sembrerebbe invece che in molte province italiane, gli esiti della mobilità annuale saranno pubblici entro il 31 agosto.

Il timore dei docenti che hanno chiesto mobilità annuale

Nella conversione in legge del decreto 22/2020 è stato definita la data del 20 settembre come termine ultimo per la pubblicazione degli esiti delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie dell’anno scolastico 2020/2021. Uno slittamento di ulteriori cinque giorni del decreto legge n.22, infatti l’art.2, comma 1 lettera b) è stato modificato con le seguenti parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre».

Questo slittamento fino al 20 settembre potrebbe comportare, in alcuni casi, che i docenti aspiranti alla mobilità annuale potrebbero essere chiamati a riprendere servizio nelle sedi di titolarità, e dopo venti giorni, in caso di ottenimento dell’utilizzazione o dell’assegnazione provvisoria, sarebbero nuovamente chiamati a prendere servizio nella scuola ottenuta in fase di mobilità annuale.

Graduatorie pronte in molte province

Bisogna dire che in molte province italiane le graduatorie per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali definitive, sono già pronte e anche l’organico di fatto e dei posti in deroga è già stato predisposto. Quindi gli esiti della mobilità annuale dovrebbe essere pubblica entro e non oltre il 31 agosto 2020. Esistono però alcune province in cui per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, soprattutto quelle interprovinciali si rischia di effettuarle nella prima settimana di settembre.

I giorni previsti per assegnazione delle sedi

Le giornate previste per la pubblicazione degli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, con la sede scolastica in cui prendere servizio il giorno 1 settembre 2020, sono quelle che vanno da venerdì 28 agosto a lunedì 31 agosto. In particolare il 31 agosto saranno disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali.