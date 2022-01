Assegno unico e universale: cos’è? Quale importo? Come fare domanda? [VIDEO]

Assegno unico e universale: cos’è? Quale importo? Come fare domanda?

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda all’INPS per l’Assegno unico e universale, il nuovo sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

Abbiamo già spiegato che è necessario presentare domanda all’INPS per richiederlo.

In un’apposita informativa, l’Istituto pensionistico ha anche illustrato ai lavoratori in cosa consiste il nuovo assegno, che va a sostituire altre prestazioni e le detrazioni per figli a carico.

Sempre l’INPS ha anche pubblicato un video con il quale risponde alla seguenti domande:

Che cos’è?

Qual è l’importo?

Quando fare domanda?

Cosa fare per averlo?

GUARDA IL VIDEO