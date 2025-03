Assenze per malattia, cosa succede se si è assenti alle visite mediche di controllo?

Assenze per malattia, cosa succede se si è assenti alle visite mediche...

Per consentire la verifica della reale incapacità lavorativa temporanea, il dipendente deve restare a disposizione presso la propria abitazione negli orari stabiliti dalla normativa.

Questi orari di reperibilità sono fissati, per tutti i giorni indicati nel certificato medico (compresi sabato, domenica e giorni festivi), dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Conseguenze dell’assenza alla visita di controllo

Se il lavoratore risulta assente alla visita medica di controllo senza una giustificazione valida, si applicano delle sanzioni che comportano la perdita dell’indennità per malattia:

Prima assenza non giustificata: perdita dell’indennità per un massimo di dieci giorni di calendario dall’inizio dell’evento. Seconda assenza non giustificata: riduzione del 50% dell’indennità per il restante periodo di malattia. Terza assenza non giustificata: perdita totale dell’indennità a partire dalla data della terza assenza.

Procedura in caso di assenza

Nel caso in cui il medico incaricato del controllo domiciliare constati l’assenza del lavoratore, rilascia un invito in busta chiusa per una successiva visita di controllo presso l’ambulatorio.

L’eventuale mancata presenza a questa visita può comportare l’applicazione delle sanzioni previste per la seconda assenza non giustificata.