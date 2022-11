Assicurazione auto: come risparmiare nel 2022

Anche un preventivo assicurazione auto è un argomento di difficile definizione qualora le condizioni contrattuali siano poco chiare o lette con disattenzione.

Esistono degli obblighi ex lege che le assicurazioni debbono rispettare e che garantiscono una valutazione serena, quanto trasparente, in una trattativa commerciale che, però, assume un valore primario nell’ambito della tutela della circolazione stradale poiché tutti i mezzi circolanti a motore essere assicurati.



Per questa ragione il legislatore ha posto una particolare attenzione alla regolamentazione delle attività assicurative e dei soggetti che forniscano contratti di tutela assicurativa diffondendo, tramite una attività commerciale e pubblicitaria, delle informazioni al pubblico degli automobilisti.

I due fini: cioè informare al meglio e convincere il cliente in merito ad un preventivo assicurazione auto che unisca convenienza, praticità, trasparenza e garanzie realmente utili, non possono essere disgiunti.

Il cliente automobilista che si formi un libero convincimento circa la convenienza e l’utilità del preventivo fornitogli, dopo averlo letto e valutato, firmerà una polizza assicurativa vera e propria.

L’avvento delle assicurazioni online e lo sbarco sul Web dei grandi attori assicurativi non ha modificato la legislazione vigente, ma ne ha, anzi, qualificato e rafforzato i dettagli normativi circa la natura dei siti internet dedicati all’attività assicurativa ed alla elaborazione dei preventivi assicurativi online.

Il preventivo deve contenere una nota informativa precontrattuale a norma IVASS, le condizioni generali della polizza proposta e le condizioni definite “speciali” della medesima.

Il preventivo deve essere gratuito e personalizzato, fattore che è stato facilitato dall’accesso ai portali online da parte dei clienti.

Un istituto di grande esperienza: Allianz Direct, ha fatto del rapporto con il cliente online il suo punto di forza tramite un sito internet che rispetta tutte le indicazioni IVASS circa l’attività assicurativa sul web e circa la reperibilità delle informazioni richieste qualora un cliente sia alla ricerca di una nuova polizza o di un rinnovo rispetto ad un contratto precedente ritenuto obsoleto e non più adatto alle proprie esigenze.

E qui andiamo al dunque: si può parlare di convenienza e risparmio nel 2022 circa il mercato assicurativo online? Certamente sì e la risposta sta nella chiave della trasparenza e della semplicità del sito informativo che Allianz Direct ha elaborato con una grafica semplice e chiara e con l’accesso ai comandi che permettono, senza essere dei grandi esperti, di inserire i propri dati ed i dati del proprio veicolo per elaborare un preventivo e visionarlo.

La possibilità di accedere ai portali di assicurazioni online ed usare appositi motori di ricerca e confronto è la base di questo mercato avente come obbiettivo il risparmio tangibile in denaro sui premi di polizza e quindi una vera concorrenza che, sul web, è diventata serrata per via della velocità di operare dei confronti tra preventivi ed altre informazioni.

Dover fornire informazioni vantaggiose ai clienti in velocità ha creato le condizioni per un mercato più dinamico ed interessante, il risparmio è venuto di conseguenza.

Allianz Direct ha saputo cavalcare l’onda di questo Mare Magnum di offerte con dei risultati soddisfacenti, ma anche con una impostazione di professionalità e di inquadramento dei bisogni reali dell’automobilista.

Si permetta di dire che un preventivo assicurazione auto online da 162€ è un vero e proprio asso nella manica che ben pochi assicuratori potrebbero smentire o aggirare, non solo per il risparmio ma per la qualità della polizza offerta.

Basta navigare il sito di Allianz Direct, inserire i propri dati secondo le istruzioni riportate sul portale per accedere a offerte convenienti.

Si parte dalla RC auto obbligatoria ma con la possibilità di inserire altre garanzie accessorie per confezionare un contratto più completo e personalizzato possibile, scelto dal cliente con una procedura completamente online, facile e veloce.

Le garanzie sono facilmente visionabili andando a scorrere la griglia di possibilità offerte dal sito, scegliendo le clausole di garanzia contrattuale nell’ambito di offerte personalizzate, ognuna pensata per diverse esigenze non solo assicurative ma anche economiche.

Si consiglia di valutare attentamente ciò che si voglia firmare per la semplice ragione che il risparmio è possibile purché sia frutto di una valutazione attenta circa la propria reale situazione di automobilista e, quindi, circa le vere esigenze assicurative individualizzate.

Si può risparmiare, ma il primo punto è proprio la base: personalizzare e capire di cosa si abbia bisogno e perché.

Altri consigli sono più tecnici, ma non meno fondamentali: ad esempio si può valutare l’installazione di una scatola nera, un dispositivo la cui installazione consente di ottenere un risparmio sulla polizza RCA.

È un dispositivo che traccia la guida dell’automobilista in modo da stabilire le dinamiche di un evento sfortunato che richieda una perizia o una valutazione circa colpe e responsabilità.

Viene installato esclusivamente da professionisti convenzionati per questa funzione.

Altro modo per risparmiare è valutare l’apposizione di una franchigia nel contratto: quindi una soglia minima di responsabilità all’interno della quale il contraente riconosce la sua esclusiva pertinenza qualora sia necessario pagare un danno. Queste franchigie sono agevoli da sostenere, ma permettono un abbassamento di premio di polizza poiché evitano all’Istituto Assicurativo di sobbarcarsi la burocrazia di periziare un danno di cifra minima lasciando alla propria struttura il giusto onere di sostenere spese più serie ed importanti.

Da qualche anno si è anche esteso il concetto di vantaggio al contraente garantito dalla legge Bersani del 2007 grazie a cui è possibile ereditare una classe di merito vantaggiosa da un familiare convivente in possesso di una polizza attiva.

