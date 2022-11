Assicurazioni Online: tutti i vantaggi rispetto alle compagnie tradizionali

L’assicurazione Responsabilità Civile Auto per veicoli a motore e natanti è ormai obbligatoria da diversi anni, per l’esattezza dal 24 dicembre del 1969, quando venne promulgata la legge n. 990. In questo mezzo secolo circa, fermo restando l’impianto dell’obbligatorietà, sono state introdotte diverse novità correlate a questa legge: si pensi al Decreto Bersani (Legge 2 aprile 2007) che permette a un membro convivente di un nucleo familiare di ereditare una classe di merito vantaggiosa o all’abolizione del tacito rinnovo (dal 1° gennaio 2013).

Il cambiamento è stato largamente favorito anche dal progresso tecnologico grazie al quale, ai contratti stipulati presso le sedi fisiche delle compagnie assicurative, si è affiancata la possibilità di ricevere preventivi online e stipulare polizze RCA online.

La prassi di ricorrere alle assicurazioni online sta riscontrando un accresciuto favore da parte dell’utenza per alcuni indubbi vantaggi che questa modalità assicurativa presenta. Alcuni aspetti sono legati alla comodità di poter operare da casa senza doversi recare fisicamente presso la sede di un’agenzia assicurativa. Inoltre, non soltanto è possibile stipulare una polizza online ma è possibile anche richiedere diversi preventivi tra cui scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Lo strumento online che permette di ottenere numerosi preventivi a fronte dell’inserimento di pochi dati viene generalmente chiamato preventivatore e viene reso disponibile gratuitamente da alcuni portali sia privati che pubblici. Il portale dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ne mette a disposizione uno pubblico raggiungibile qui.

Un altro vantaggio che porta molti utenti a stipulare un’assicurazione online in luogo di una tradizionale è la possibilità di risparmiare sul premio assicurativo. Spesso chi opera online riesce a proporre prezzi competitivi a confronto con quelli degli operatori tradizionali.

L’assistenza delle compagnie assicurative online è inoltre attiva anche attraverso l’area riservata che i dealer mettono a disposizione dei propri clienti, creando di fatto una disponibilità H24 per 365 giorni all’anno. La massima disponibilità viene garantita anche al telefono in caso di sinistro o di guasto, ma dalla propria area cliente è possibile fare richieste anche di tipo burocratico con la certezza che verranno evase dal servizio clienti nel più breve tempo possibile.

Tra i dealer che operano online ConTe.it, marchio italiano del Gruppo Admiral, rappresenta un’eccellenza riconosciuta. La lunga esperienza nei servizi online e l’efficiente servizio clienti fanno di ConTe.it il partner ideale a cui affidare la gestione della propria copertura assicurativa.

pubbliredazionale