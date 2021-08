Assunzioni da GPS e supplenze, si può modificare una domanda già inoltrata

Entro le ore 23.59 del 21 agosto è possibile presentare domanda tramite POLIS per il reclutamento del personale docente per le supplenze annuali, per quelle fino al termine delle attività didattiche e per quelle previste dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4 (Sostegni bis).

La procedura di presentazione della domanda è considerata completata correttamente solo se la domanda viene inoltrata. Le domande inserite nel sistema ma non inoltrate non verranno considerate valide.

Nel caso la domanda sia stata “Inoltrata” l’aspirante può procedere ad una eventuale modifica dei dati solo annullando l’inoltro, tornando alla schermata “Elenco Domande”, l’utente può proseguire con l’inserimento di

altre domande. Dopo l’inoltro della domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell’inoltro.

Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro.

Il nuovo inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande (il 21 agosto 2021).