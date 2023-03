ATA 24 mesi, ecco i titoli richiesti per accedere

Entro la primavera di ogni anno, il ministero, con una nota specifica, invita gli USR (Uffici Scolastici Regionali) a emanare i bandi concorsuali per soli titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali relative ai sotto indicati profili professionali.

Profili professionali

La procedura prevede un bando per ognuno dei seguenti profili professionali:

Area A – Collaboratore scolastico (CS); Area AS – Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR); Area B – Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), Cuoco (CU), Infermiere (IF), Guardarobiere (GU).

È tuttavia altamente probabile che, con la sottoscrizione del nuovo CCNL, le aree diventeranno tre a seguito dell’accorpamento delle aree A e AS.

Pubblicazione dei bandi

I bandi sono pubblicati oltre che nei siti ufficiali degli USR e all’albo di ogni singolo UST (ufficio scolastico territoriale) e in ogni scuola della provincia di competenza, a seguito dell’invio, a cura del Dirigente territorialmente competente, ai dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di competenza.

Contenuti del bando

I bandi non prevedono l’indicazione dei posti nella misura in cui trattasi di una formale graduatoria per soli titoli, mentre contengono i requisiti di cui devono essere in possesso i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato e le modalità di presentazione della domanda oltre al termine entro il quale va presentata la domanda.

Requisiti per i candidati non inseriti

I candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale a esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), conserva, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o d’istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo;

Servizio da possedere:

Un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, o 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; fermo restante che le frazioni di mese sono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso è indetto. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

Titoli culturali in relazione ai singoli profili

• Assistente amministrativo – diploma di maturità

• Assistente tecnico – diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale

• Cuoco – diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

• Infermiere – laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa.

• Guardarobiere- diploma di qualifica professionale di operatore della moda.

• Addetto alle aziende agrarie – Diploma di qualifica professionale di Operatore agrituristico; Operatore agro industriale; Operatore agro ambientale.



• Collaboratore scolastico – uno dei seguenti diplomi:

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;

Diploma di maestro d’arte

Diploma di scuola magistrale per l’infanzia;

Qualsiasi diploma di maturità;

Attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle regioni.