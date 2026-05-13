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Attualità
13.05.2026

Atlante Italian Teacher Award 2026: la migliore docente della secondaria insegna matematica con Minecraft

Redazione
Indice
Abitare le discipline tra passione e competenza
La logica del domani dentro un videogioco

Il prestigioso riconoscimento nazionale Atlante Italian Teacher Award 2026 ha incoronato una docente di un liceo di Bolzano come miglior insegnante di scuola superiore. Al centro del successo c’è “CryptoCity“, un progetto d’avanguardia che trasforma le discipline STEM in un’esperienza di cittadinanza attiva e creativa, dimostrando come la scuola possa diventare un vero laboratorio di innovazione. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Abitare le discipline tra passione e competenza

L’approccio di CryptoCity rompe gli schemi della didattica frontale per proporre un modo nuovo di “abitare” le materie scientifiche. Matematica, fisica e informatica smettono di essere formule astratte e diventano strumenti pratici di progettazione, capaci di collegarsi direttamente agli interessi e alle passioni delle studentesse e degli studenti.

Attraverso attività laboratoriali e interdisciplinari, il progetto valorizza l’ascolto e la progettualità, trasformando l’aula in uno spazio dove la competenza nasce dal dialogo costante e dalla risoluzione di problemi reali.

La logica del domani dentro un videogioco

La vera rivoluzione digitale del percorso è stata l’integrazione di Minecraft come ambiente di apprendimento. All’interno del videogioco, le classi hanno costruito ed esplorato una città virtuale, utilizzando la modellizzazione e la logica come fondamenta per la loro visione del futuro.

Questo ambiente ha permesso di stimolare la collaborazione e il problem solving in modo ludico ma rigoroso, dimostrando che, quando la tecnologia è guidata da una chiara visione pedagogica, le idee dei ragazzi possono davvero diventare le soluzioni per il mondo di domani.

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