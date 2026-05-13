Nuove indicazioni nazionali, per la matematica basta esercizi a memoria: meno calcoli, più pensiero critico

La bozza delle nuove Indicazioni nazionali per la Matematica segnano una svolta nel modo di concepire l’insegnamento della disciplina nelle scuole italiane. A illustrarne la portata è un intervento pubblicato su ItaliaOggi, firmato da Lorella Carimali, coordinatrice della Commissione per le Indicazioni di Matematica dei Licei, da Gabriele Anzellotti e Mirko Maracci, componenti della stessa Commissione, e da Vincenzo Vespri, coordinatore generale delle Commissioni STEM.

Meno calcolo meccanico, più comprensione

Uno degli elementi centrali del documento riguarda la ridefinizione degli obiettivi di apprendimento. Alcuni contenuti tradizionalmente molto presenti nella prassi didattica – come la trattazione sistematica di equazioni e disequazioni trigonometriche, esponenziali o logaritmiche – non vengono più indicati come obiettivi in sé, ma ricondotti al loro significato di strumenti concettuali da utilizzare in connessione con problemi reali. Gli autori sottolineano anche il valore formativo dell’errore: non un fallimento da evitare, ma un momento del percorso da cui ripartire. Come scrivono: “Ridurre la matematica a un sistema di risposte da validare significherebbe impoverirla, e impoverire chi la studia”.

Intelligenza artificiale entra nei programmi

Una delle novità più significative è l’introduzione esplicita del tema dell’intelligenza artificiale all’interno del curricolo di matematica. Carimali, Anzellotti, Maracci e Vespri spiegano che la scelta non è casuale: la matematica fornisce i concetti e il linguaggio alla base dei sistemi di IA. L’obiettivo dichiarato non è formare specialisti, ma – precisano gli autori – “cittadini con un atteggiamento critico e responsabile nei confronti di strumenti che caratterizzano il mondo in cui viviamo”.