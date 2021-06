Attività di PCTO: adempimenti e rendicontazione finale del tutor interno

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, oggi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 78, risultano particolarmente importanti quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno affiancati in molte scuole dalla figura di un docente funzione strumentale per l’alternanza.

Le mansioni del tutor interno per le attività di PCTO

Il tutor interno, è designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Retribuzione

Il Dirigente Scolastico individua, mediante l’utilizzo delle risorse economiche destinate ai PCTO ai sensi del comma 39 dell’art. 1 della L. n. 107/2015, la quota per i docenti tutor interni che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo per le attività di alternanza. Le spettanze sono da erogare secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa di istituto

Relazione finale

Al termine del mandato il docente incaricato del tutoraggio interno per le attività di PCTO è tenuto a stilare una relazione di sintesi del lavoro svolto, nella quale indicherà, in relazione alle finalità dell’incarico attribuito, gli obiettivi raggiunti e le azioni espletate, i punti di forza e di debolezza, con la puntuale indicazione del diario di bordo delle attività di stage svolta. Della relazione si servirà il dirigente scolastico per l’attribuzione del compenso spettante.