Attività motorie e sportive, al via il progetto Scuola Attiva per l’a.s. 2025/26

La nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot. 55877 del 20 ottobre 2025 n. ha come oggetto l’avvio dei Progetti Scuola Attiva (infanzia, kids e junior) per l’anno Scolastico 2025/2026, rivolti alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie.
Questi progetti, promossi in continuità con iniziative precedenti dal Ministero dell’istruzione e del merito, dal Ministro per lo sport e i giovani e dalla Società Sport e Salute S.p.A., sono finalizzati a valorizzare l’attività motoria e sportiva come strumento educativo e sociale, promuovendo anche corretti e sani stili di vita. I progetti sono considerati strumenti efficaci anche per la preparazione degli studenti in vista dei “Nuovi Giochi della Gioventù”.
Il programma “Scuola Attiva” si articola in tre livelli:
- Scuola Attiva infanzia: rivolto alle scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di promuovere l’attività ludico-motoria e contribuire allo sviluppo motorio, cognitivo e relazionale dei bambini (4-5 anni).
- Scuola Attiva kids: rivolto a tutte le classi delle scuole primarie, per promuovere l’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base, il gioco-sport e la cultura del benessere.
- Scuola Attiva junior: rivolto alle scuole secondarie di primo grado, per realizzare percorsi di orientamento sportivo basati su due discipline, contribuendo all’avviamento alla pratica sportiva.
Il Periodo di attività per tutti i progetti è previsto da gennaio a giugno 2026.
Scadenze per l’adesione
Le istituzioni scolastiche interessate devono registrare la propria adesione accedendo all’area riservata dei rispettivi siti web di Sport e Salute. Le scadenze variano a seconda del ciclo di istruzione:
|Progetto
|Destinatari
|Periodo di Adesione
|Scuola Attiva infanzia
|Scuole dell’infanzia
|dalle ore 12.00 del 5 novembre alle ore 12.00 del 25 novembre
|Scuola Attiva kids
|Scuole primarie
|dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2025 alle ore 12.00 del 12 novembre 2025
|Scuola Attiva junior
|Scuole secondarie di primo grado
|dalle ore 12:00 del 20 ottobre alle ore 12.00 del 12 novembre
La realizzazione del progetto a livello regionale è affidata agli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola (ORSS). Il Ministero confida nella più ampia diffusione dell’iniziativa, data l’importanza educativo-formativa dei progetti e il riscontro positivo degli anni scolastici precedenti.