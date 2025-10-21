Attività motorie e sportive, al via il progetto Scuola Attiva per l’a.s. 2025/26

La nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot. 55877 del 20 ottobre 2025 n. ha come oggetto l’avvio dei Progetti Scuola Attiva (infanzia, kids e junior) per l’anno Scolastico 2025/2026, rivolti alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie.

Questi progetti, promossi in continuità con iniziative precedenti dal Ministero dell’istruzione e del merito, dal Ministro per lo sport e i giovani e dalla Società Sport e Salute S.p.A., sono finalizzati a valorizzare l’attività motoria e sportiva come strumento educativo e sociale, promuovendo anche corretti e sani stili di vita. I progetti sono considerati strumenti efficaci anche per la preparazione degli studenti in vista dei “Nuovi Giochi della Gioventù”.

Il programma “Scuola Attiva” si articola in tre livelli:

Scuola Attiva infanzia: rivolto alle scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di promuovere l’attività ludico-motoria e contribuire allo sviluppo motorio, cognitivo e relazionale dei bambini (4-5 anni). Scuola Attiva kids: rivolto a tutte le classi delle scuole primarie, per promuovere l’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base, il gioco-sport e la cultura del benessere. Scuola Attiva junior: rivolto alle scuole secondarie di primo grado, per realizzare percorsi di orientamento sportivo basati su due discipline, contribuendo all’avviamento alla pratica sportiva.

Il Periodo di attività per tutti i progetti è previsto da gennaio a giugno 2026.

Scadenze per l’adesione

Le istituzioni scolastiche interessate devono registrare la propria adesione accedendo all’area riservata dei rispettivi siti web di Sport e Salute. Le scadenze variano a seconda del ciclo di istruzione:

Progetto Destinatari Periodo di Adesione Scuola Attiva infanzia Scuole dell’infanzia dalle ore 12.00 del 5 novembre alle ore 12.00 del 25 novembre Scuola Attiva kids Scuole primarie dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2025 alle ore 12.00 del 12 novembre 2025 Scuola Attiva junior Scuole secondarie di primo grado dalle ore 12:00 del 20 ottobre alle ore 12.00 del 12 novembre

La realizzazione del progetto a livello regionale è affidata agli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola (ORSS). Il Ministero confida nella più ampia diffusione dell’iniziativa, data l’importanza educativo-formativa dei progetti e il riscontro positivo degli anni scolastici precedenti.

LA NOTA