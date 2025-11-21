Attività motoria e sportiva, ampliamento dell’offerta formativa: pubblicato l’elenco dei progetti validati

Il MIM ha comunicato l’approvazione di un elenco di progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa in materia di attività motoria e sportiva per l’a.s. 2025/2026.

Si tratta di iniziative gratuite per famiglie e istituzioni scolastiche e sono il risultato della valutazione di proposte presentate da organismi sportivi affiliati.

Le scuole potranno avvalersi di questi progetti, che saranno realizzati da tecnici qualificati e che in alcuni casi includono anche la formazione dei docenti di educazione fisica.

Finalità principali dei progetti validati

La finalità primaria è espandere l’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione in materia di attività motoria e sportiva. Le scuole, nell’esercizio della propria autonomia, possono avvalersi dell’elenco dei progetti validati per proporre la più ampia offerta formativa possibile.

L’attività motoria e sportiva riveste una funzione importante nel complesso della programmazione educativo-didattica della scuola dell’autonomia. Il suo scopo è contribuire allo sviluppo della personalità dell’alunno e dello studente.

Una finalità cruciale è garantire che lo svolgimento delle attività per alunni e studenti con disabilità avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni in tema di specifica e idonea qualificazione professionale del personale docente e dei tecnici federali. Gli Organismi sportivi sono tenuti a raccordarsi prioritariamente con le strutture territoriali del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per assicurare l’adozione di misure adeguate allo svolgimento delle attività in piena sicurezza.

Alcune delle progettualità prevedono anche attività di formazione a favore dei docenti di educazione fisica e motoria. Questo mira a consentire la più efficiente e sinergica collaborazione tra i docenti e i tecnici degli Organismi sportivi nella concreta realizzazione delle iniziative.

Caratteristiche organizzative dei progetti

I progetti sono stati proposti dagli Organismi sportivi affiliati al CONI e al CIP e successivamente valutati e validati da una Commissione appositamente costituita.

Le attività sono destinate alle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione (statali e paritarie) su tutto il territorio nazionale. I beneficiari sono le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti e, più in generale, le Comunità scolastiche nel loro complesso.

I progetti sono a carattere gratuito sia per le famiglie degli studenti partecipanti sia per le Istituzioni scolastiche che li ospitano.

La realizzazione delle attività è affidata a tecnici in possesso dei previsti titoli di studio, garantendo il rispetto delle specificità connesse ai diversi gradi di istruzione.

Le Istituzioni scolastiche interessate devono curare l’acquisizione delle necessarie certificazioni mediche per gli studenti e le studentesse frequentanti, in conformità con la normativa vigente. Inoltre, devono verificare le coperture assicurative previste dagli Organismi Sportivi proponenti.

Le progettualità potranno essere oggetto di rilevazione attraverso l’apposita piattaforma dedicata.

NOTA ED ELENCO