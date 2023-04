Attività negoziale scuola: quali vincoli per il Ds? Quando ha bisogno dell’autorizzazione del Consiglio d’Istituto? – Preparazione concorso Ds

La guida per gli aspiranti dirigenti scolastici della Tecnica della Scuola: cosa bisogna sapere per superare il concorso in attesa del bando? Oggi parliamo dell’attività negoziale del dirigente scolastico.

Dall’anno scolastico 2000-2001 tutte le scuole hanno acquisito la personalità giuridica e possono esercitare la loro capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti e di doveri giuridici. Pertanto le scuole hanno una loro autonoma capacità negoziale e per il raggiungimento dei loro fini istituzionali piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti.

I princìpi dell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche uniformano la propria attività negoziale ai criteri di efficienza e proporzionalità, efficacia ed economicità, ma anche ai principi di tempestività, correttezza, trasparenza e pubblicità, ai princìpi di non discriminazione e parità di trattamento, di libera concorrenza e massima concorrenzialità nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal Programma Annuale e dagli altri atti di programmazione finanziaria emanati dall’Amministrazione di appartenenza e/o da altri Organismi, eventualmente designati. Il dirigente scolastico garantisce il rispetto dei princìpi illustrati dalle Linee Guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Nell’ambito dell’autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti, concludere o aderire ad accordi di rete, costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o consorzi, accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l’adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza fini di lucro.

È fatto divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, stipulare contratti aleatori, concludere operazioni finanziarie speculative, partecipare a società di persone, partecipare a società di capitali.

Il ruolo del dirigente scolastico nell’attività negoziale

La gestione amministrativa è uno degli aspetti nodali della professione del dirigente scolastico, che, in quanto rappresentante legale dell’istituto, è responsabile dell’attività negoziale che riguarda la gestione delle risorse finanziarie e strumentali e di attività che comportano l’esercizio della propria funzione istituzionale nel comune interesse pubblico.

Secondo il D.Lgs 165/2001, aggiornato al D.Lgs 75/2017, ai dirigenti scolastici spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il dirigente è responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Quale rappresentante legale dell’Istituto, egli svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Programma Annuale (P.A.), nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.45 del D.I. 129/2018.

Il dirigente nello svolgimento dell’attività negoziale si avvale dell’attività istruttoria del direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) e può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o a uno dei suoi collaboratori, tenendo presente che al DSGA compete, comunque, l’attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese di cui all’articolo 21 del D.I. 129/2018.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’art. 45, comma 2 lett. k) del D.I. 129/2018, può avvalersi dell’opera di esperti esterni.

Vincoli del dirigente scolastico nell’attività negoziale

Il dirigente scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 1 del D.I. 129/2018, nelle attività negoziali elencate sotto ha dei vincoli che richiedono la preventiva autorizzazione del Consiglio d’istituto:

a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni

b) costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni

c) istituzione o compartecipazione a borse di studio

d) accensione di mutui e contratti di durata pluriennale

e) alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili dell’istituzione scolastica

f) utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale

g) adesione a reti di scuole o consorzi

h) partecipazione a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati

i) coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente scolastico per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria (la delibera deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito)

j) acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell’istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Competenze specifiche del dirigente scolastico

L’attività contrattuale è di competenza del dirigente scolastico il quale, secondo l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’individuazione delle ditte e per la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l’eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione, acquisto, fornitura. Il dirigente scolastico può assegnare la funzione di responsabile del procedimento ad altro collaboratore, che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il dirigente presenta una relazione sull’attività contrattuale svolta alla prima riunione successiva del consiglio d’istituto. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi provvede alla tenuta della documentazione inerente all’attività contrattuale.

