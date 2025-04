Attività sportiva a scuola: pubblicata la legge 41 che istituisce i nuovi Giochi della Gioventù

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile la legge n. 41 in materia di “Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù”.

“La legge – recita l’articolo 1 del provvedimento – si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l’educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l’inclusione, la promozione delle pari opportunità e l’espressione della personalità giovanile”.

La legge intende anche promuovere una proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l’organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata “Nuovi giochi della gioventù”, che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive previste dall’articolo 4.

Per la scuola primaria le attività sono volte all’apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell’attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità.

Con riguardo alla scuola secondaria le attività sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive come occasione per utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un’adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l’inclusione degli alunni con disabilità.

A sostegno delle attività la legge stanzia un milione di euro per il 2025 e 10 milioni per il 2026.