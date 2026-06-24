Aumento stipendi docenti e Ata nel cedolino di agosto, arretrati probabilmente a luglio. Parla Cavallini (Anief) – VIDEO

Al termine dell’incontro all’ARAN con i sindacati, il direttore della Tecnica della Scuola ha intervistato Stefano Cavallini dell’Anief. Tra i temi toccati l’aumento degli stipendi dei docenti e degli Ata nel cedolino di agosto e gli arretrati probabilmente già da luglio.
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