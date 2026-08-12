Its Academy, 15 milioni per le scuole di livello terziario siciliane: domande entro il 10 settembre

La Regione Siciliana sostiene la transizione digitale, la cultura dell’innovazione, lo sviluppo di modelli di governance inclusivi e sostenibili del mondo produttivo siciliano, attraverso i percorsi biennali e triennali di alta formazione tecnica e tecnologica, post diploma, attivati nell’Isola dalle Fondazioni Its Academy.

Con l’avviso 36 del 2026, pubblicato dal dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio per l’anno formativo 2026-2027, l’assessorato ha destinato 15 milioni di euro del Fse+ 2021-2027, alle scuole di eccellenza ed alta specializzazione tecnologica di livello terziario, che consentono a persone occupate e disoccupate, residenti o domiciliate in Sicilia e in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di conseguire il titolo di tecnico superiore, riconosciuto a livello europeo.

Il bando è rivolto alle Fondazioni Its Academy, accreditate e riconosciute dalla Regione, mentre i corsi si compongono di lezioni teoriche in aula e stage in azienda. Il sistema Its Academy punta a formare specialisti con elevate competenze tecnologiche e sostenere le opportunità occupazionali e lo sviluppo dei territori.

“Quella proposta dal sistema degli Its Academy è un’istruzione di eccellenza volta a formare professionisti qualificati, in collaborazione con imprese, università ed enti locali, garantendo un elevato tasso di occupabilità in settori strategici per l’economia – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale Mimmo Turano – e in più in generale del sistema Paese. Tra le novità, quest’anno l’avviso introduce un sistema di premialità parametrato sul numero di studenti diplomati. Inoltre, l’assessorato è già al lavoro per sviluppare il progetto del Campus Faro, che raggruppa gli Its della Sicilia, e che ha già ottenuto un finanziamento ministeriale per la progettazione”.

Le due tipologie di offerta formativa

Due le tipologie di offerta formativa previste: una cosiddetta “base”, l’altra “aggiuntiva”. Per l’offerta base, è previsto che il numero di corsi Its, finanziabili per ciascuna fondazione, sarà determinato in funzione del numero complessivo di studenti diplomati nel triennio 2023–2025, in relazione ai dati forniti dal sistema di monitoraggio nazionale Indire e acquisiti dall’amministrazione regionale.

Nello specifico, il bando stabilisce che, se il numero di diplomati nel triennio risulterà maggiore di 180, potranno essere finanziati fino a un massimo di 4 corsi (classe A); se il range si attesta tra 100 e 179 diplomati, ne potranno essere finanziati al massimo 3 (classe B); da 50 a 99 (classe C), invece, solo due; se inferiore a 50, invece, uno soltanto (classe D).

Per quanto riguarda l’offerta aggiuntiva, le Fondazioni Its Academy che ricadono nelle classi A e B possono proporre fino a 3 corsi in più rispetto a quelli previsti dall’offerta base; fino a un massimo di due per quelli invece che ricadono nelle ultime due.

Come fare domanda

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata per posta elettronica certificata, associata all’identità del soggetto proponente, al dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio – all’indirizzo pec dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it, entro e non oltre le ore 23:59 del prossimo 10 settembre, mentre l’avvio dei corsi è previsto entro il prossimo 30 novembre.

L’avviso è disponibile nel sito istituzionale della Regione Siciliana a questo link.