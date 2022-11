Aumento stipendi, Valditara ribadisce entro Natale. Stop alla Maturità d’emergenza e lavori socialmente utili a chi aggredisce un prof

Nel corso dell’intervista rilasciata alla giornalista di ‘Repubblica’ Ilaria Venturi, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha affrontato altri temi del mondo della scuola. Ribadito l’impegno per Natale di far avere gli aumenti e gli arretrati contrattuali ai docenti mentre sulla Maturità, il Ministro non si sbilancia troppo. Torneranno gli scritti con la doppia materia? “Ho chiesto a personalità della cultura per ripristinare un esame di Stato che non sia più una Maturità dell’emergenza”.

Infine Valditara, che apre al dialogo con gli studenti su “problemi concreti”, torna sul problema delle aggressioni ai docenti, affermando che non bastano le sospensioni ma proponendo lavori socialmente utili, dialogo con la famiglia e intervento dello psicologo.