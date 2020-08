“Azzolina è la ministra degli slogan, a settembre sarà una tragedia”: parla il “picconatore” Pittoni [INTERVISTA]

È stato appena scalzato dalla presidenza della VII commissione di Palazzo Madama, ma in pochi giorni è tornato più combattivo di prima: il passaggio di mano a Riccardo Nencini (Psi-Iv) non ha scalfito la combattività politica di Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Scuola della Lega. Il leghista, molto vicino all’ex vice-premier Matteo Salvini, è tornato a vestire il ruolo che probabilmente gli si addice di più: quello del “picconatore”.

Pittoni, si aspettava di lasciare la commissione Istruzione del Senato?

Certamente, le probabilità di passare la mano erano alte, visto che ero un presidente di minoranza. Ma non era così scontato.

Eppure le presidenze sono state tutte cambiate: alla Camera è mutata anche quella Cultura del grillino Luigi Gallo.

Non tutte. Al Senato, nella commissione Agricoltura, è stato confermato un mio collega delle Lega. Però è stato fatto di tutto per scongiurare questo pericolo anche in quella Cultura, arrivando a sostituire i componenti al momento della votazione.

Ci spieghi meglio.

Ho pagato il mio modo di fare politica: diretto, che guarda alla sostanza e non alla forma. Esattamente il contrario di quanto viene portata avanti dal Movimento 5 Stelle: un modo di procedere che ho sempre denunciato. Comunque, i consensi per quello che ho fatto li ho trovati altrove.

Dove?

Basta leggere i tanti messaggi di affetto e di stima che ho ricevuto, da tantissimi docenti e dipendenti della scuola, anche per essere stato comunque eletto vice presidente della commissione Cultura al Senato. Nel frattempo, sto portando avanti diversi progetti sulla scuola, che a tempo debito renderò pubblici.

Però i 5 Stelle nelle ultime elezioni hanno avuto molti più voti della Lega: stanno al governo e hanno anche il ministero dell’Istruzione.

E allora? Se stanno facendo male, bisogna stare zitti? Comunque, tutti i sondaggi dicono che ormai da diversi mesi moltissimi italiani si sono ricreduti e sul M5S hanno aperto gli occhi. Come sull’operato della ministra Azzolina, che si è rimangiata tantissime cose promesse e per la quale parlano i fatti.

Cosa intende?

Intendo che la ministra dell’Istruzione in carica sta sbagliando politica su tutti i fronti, ad iniziare dal precariato, negando l’assunzione di gente che fa questo mestiere anche da decenni e che alla luce del record di posti vacanti poteva essere individuato per un anno di formazione-prova al termine del quale si sarebbe anche valutato.

Certo, il Coronavirus non l’ha aiutata…

Peggio di come ha fatto la Azzolina non si poteva fare: con il suo modo di porsi è riuscita a mettersi tutti contro, ad iniziare dai sindacati, che non a caso la incolpano di fare solo passerelle. E anche i numeri parlano chiaro: abbiamo una quantità di precari mai raggiunta, anche tra gli Ata, si continua a trascinare il problema dei docenti di religione, le immissioni in ruolo si porteranno a termine solo per una minima parte, ha dimenticato di stabilizzare figure professionali che hanno dato tanto alla scuola, come i Dsga facenti funzione. Poi, i concorsi sono in alto mare e la ripresa delle lezioni a settembre è ormai vicinissima ma rimane un rebus.

Però converrà che Lucia Azzolina ha avuto in eredità un ministero dell’Istruzione complicato e irto di ostacoli?

Certamente, solo che lei, con la sua politica unilaterale e priva di dialogo a prescindere dall’interlocutore, ha peggiorato la situazione. Anche a livello comunicativo, da un mese non fa altro che ripetere le stesse cose. Anzi, gli stessi slogan.

Quali slogan?

Quelli sull’inizio dell’anno fissato al 14 settembre, sull’acquisto dei banchi monoposto, sul rientro in classe complicatissimo ma che a suo dire sarebbe sotto controllo, sugli accordi inesistenti per creare nuovi spazi, sulle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze.

Però le Gps potranno tornare utili e poi Azzolina ha avuto il merito di digitalizzare il sistema. Almeno questo lo ammette?

La digitalizzazione del sistema si sta rivelando peggiore delle procedure tradizionali, con problemi seri emersi già in fase di presentazione delle domande. Evidentemente, è stato fatto tutto in tempi troppo brevi. Ma la colpa è tutta della ministra: l’introduzione delle Gps andava rimandata, come da noi consigliato più volte: bisognava solo aggiornare le graduatorie d’istituto e introdurre un regime transitorio.

Come andrà a finire?

Che a settembre i nodi che ha creato verranno al pettine. E il disastro di gestione, a quel punto, sarà compiuto. Basti pensare le conseguenze delle Gps ancora non pronte: le nomine dei supplenti si andranno inizialmente a realizzare con le vecchie graduatorie e con le Mad. Per poi rifare tutto in autunno, cambiando centinaia di migliaia di docenti precari. E poi si potrà immettere in ruolo pochissima gente. Altri errori che ricadranno sulle spalle degli alunni, delle famiglie e del personale.