Commissioni Cultura, cambio di guardia: via Gallo e Pittoni, alla Camera arriva Casa (M5S) e al Senato Nencini (Psi-Iv)

Commissioni Cultura, cambio di guardia: via Gallo e Pittoni, alla Camera arriva...

Cambio di guardia alla presidenza delle Commissioni permanenti di Camera e Senato. A seguito delle votazioni svolte nella serata di mercoledì 29 luglio, anche quelle di Istruzione e Cultura si rinnovano: a Montecitorio è stata scelta Vittoria Casa (M5S), mentre a Palazzo Madama diventa presidente Riccardo Nencini (Psi-Iv).

Dopo quasi due anni e mezzo, lasciano l’incarico Mario Pittoni (Lega) e Luigi Gallo (M5S).

Chi è Vittoria Casa

L’on. Vittoria Casa è laureata con lode in lingue e letterature straniere presso l’Università di Palermo, è insegnante di lingua francese.

Dal 2007 è Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Cirincione” di Bagheria.

Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Bagheria, sostenuta dal Movimento 5 Stelle.

Chi è Riccardo Nencini

Il senatore Riccardo Nencini (Psi-Iv) è laureato in Storia alla facoltà di Scienze Politiche ‘Cesare Alfieri’ di Firenze. Ha una laurea honoris causa in Lettere, conferitagli nel febbraio 2004 dall’Università di Leicester (UK).

Collabora con la Fondazione Spadolini – Nuova Antologia nel dipartimento di formazione dei docenti di storia.

La sua carriera politica incomincia come Consigliere comunale e capogruppo del Partito Socialista Italiano a Firenze dal 1990 al 1995 sotto il sindaco Giorgio Morales.

Deputato nella XI Legislatura, nel 1992 è stato il primo parlamentare italiano a rinunciare al doppio stipendio

Nelle elezioni politiche italiane del 2013 come segretario del PSI aderisce alla coalizione di centro-sinistra Italia. Bene Comune; è candidato all’interno delle liste del Partito Democratico, in seguito a un accordo elettorale che prevede la presenza di una delegazione socialista all’interno delle sue liste; Nencini viene eletto al Senato nel collegio delle Marche.

Il 28 febbraio 2014 viene nominato viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Renzi.

Il 10 settembre 2019 vota la fiducia al secondo governo Conte. Grazie a Nencini, sempre nel settembre 2019 Matteo Renzi riesce ad avere per Italia Viva un gruppo autonomo in Senato. Ma la scelta di Nencini solleva polemiche tra gli ex socialisti.

Nel dicembre 2019 è tra i 64 firmatari per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari bloccando la riforma.

Il commiato di Luigi Gallo

L’on. Luigi Gallo (M5S) ha pubblicato su facebook un documento nel quale spiega i motivi di soddisfazione per avere ricoperto la carica di presidente della VII Commissione di Montecitorio.