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Studenti e genitori
23.04.2026

Bandi 2026 per l’assegnazione delle borse di studio per vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere: scadenza 30 aprile

Lara La Gatta
Indice
Primo Bando
Secondo Bando

Sulla G.U. – IV serie speciale – Concorsi ed esami n. 25 del 31 marzo 2026 sono stati pubblicati i due bandi per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere nonché dei loro superstiti. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il giorno giovedì 30 aprile 2026.

Primo Bando

Borse di studio, riservate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado riferite all’anno scolastico 2024/2025.

Secondo Bando

Borse di studio, riservate agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite, riferite all’anno accademico 2024/2025.

Con riferimento al Secondo Bando, le relative domande dovranno essere presentate utilizzando la piattaforma https://pcm.appianportals.com/Borse-di-studio-DPR-58-2009, secondo le modalità previste dall’articolo 3 del bando stesso.

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